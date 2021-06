Spotorno, tutto pronto per ‘Aspettando Scienza Fantastica’

Mercoledì 16 giugno alle 20 partirà "Aspettando Scienza Fantastica" in diretta facebook dall’omonima pagina https://www.facebook.com/scienzafantastica.

“Si tratta di una serie di incontri brevi e snelli con i massimi esperti di fantascienza e divulgatori scientifici”, spiega Gian Luca Giudice, con Delega all'Educazione Ambientale, Cultura, Informatica, Università delle Tre Età e Referente Bandiera Blu del Comune di Spotorno.

“Lo scopo delle dirette – continua l’assessore - sarà quello di accompagnare gli appassionati a riscoprire gli argomenti trattati nelle passate edizioni di SCIENZA FANTASTICA e di anticipare i focus che verranno affrontati quest’anno a Spotorno dal 22 al 29 agosto 2021 nella IX edizione. Alle dirette interverranno diversi ospiti della prossima manifestazione. Infatti, i relatori della prima puntata saranno i curatori del MUFANT (museo del fantastico e della fantascienza di Torino), ormai storici espositori e relatori della rassegna spotornese di fantascienza”.

“Rifletteremo con loro sull’argomento del concorso letterario di quest’anno ‘Cronache dal futuro profondo’, ripercorrendo le tappe più significative della storia della fantascienza, dall’epoca d’oro e, passando attraverso il cyberpunk, arriveremo a valutare l’attuale e interessante filone del solarpunk”, sottolinea Giudice.

“Ci sarà anche una piccola sfida: nella breve clip di introduzione della diretta, dopo la sigla di apertura, sarà presente una citazione di uno tra i più grandi film di fantascienza mai prodotti. Siamo veramente curiosi di vedere quanti esperti riusciranno ad individuarla! La diretta sarà quindi snella, piacevole e verrà promossa in una fascia oraria consona per avere eventualmente il tempo di seguire, successivamente, altri eventi serali come partite di calcio o altri spettacoli.

La clip comunque resterà visibile per future visualizzazioni sulla pagina facebook di Scienza Fantastica”, conclude l’assessore Giudice.