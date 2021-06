Cairo, elezioni Rsu Continental: ottimo risultato per la Fim Cisl Liguria con record di preferenze per Emil Bagnasco

"In mattinata si è svolto lo scrutinio delle elezioni per il rinnovo della Rsu della Continental di Cairo Montenotte, e comunichiamo con grandissima soddisfazione l’ottimo risultato della lista Fim Cisl Liguria con 161 voti con menzione particolare per il record delle preferenze individuali del nostro delegato Emil Bagnasco con 117 voti".

Cosi spiega in una nota la segreteria della Fim Cisl Liguria che aggiunge: “Un ringraziamento a tutte le lavoratrici ed a tutti i lavoratori che hanno riposto la loro fiducia votando la lista Fil Cisl Liguria. Un grandissimo risultato frutto del lavoro di squadra della Fim con 3 eletti nella RSU aziendale composta da Emil Bagnasco, Alfredo Remigio e Danilo Dionisi".

"Un risultato che e’ arrivato a conferma dell’impegno dei nostri delegati per aiutare tutti i lavoratori e l’azienda stessa ad uscire dalle difficoltà anche dovute alla pandemia e rilanciare una nuova stagione di relazioni sindacali industriali favorendo lo sviluppo e la crescita e nel contempo la sicurezza sul lavoro e la continuità occupazionale", conclude la nota