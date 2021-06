Incidente sulla A10 tra Albisola e Savona: un'auto cappottata (FOTO)

Incidente stradale questa mattina attorno alle ore 7.30 lungo l'autostrada A10, nel tratto compreso tra Albisola e il bivio A10/Inizio Complanare Savona in direzione del Confine di Stato.

Secondo quanto riferito, un'automobile si sarebbe cappottata (nei pressi di una stazione di servizio) per cause ancora in via di accertamento. Sul posto i vigili del fuoco, la Croce Verde di Albisola, il personale autostradale e la Polizia Stradale.

Per consentire i soccorsi, la viabilità ha subito qualche disagio con code per un chilometro. Una persona, pare il conducente, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.