Concorso Nazionale Macroscuola: premiato il "Nelson Mandela" di Varazze - Celle Ligure

Il 7 luglio 2021 si è svolta a Roma la cerimonia di premiazione del Concorso Nazionale, organizzato da ANCE, Associazione nazionale dei costruttori, di idee Macroscuola - Progetta la tua casa ideale - edizione 2020/2021.

Il concorso, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, aveva come oggetto la progettazione della casa ideale.

L'emergenza sanitaria che ha segnato il 2020 ha costretto studenti, famiglie e docenti a misurarsi con la didattica a distanza all’interno delle proprie abitazioni‎ e molto spesso si è constatata l'inadeguatezza non solo in termini di superficie, ma anche di organizzazione degli spazi, abitabilità, orientamento, luminosità, acustica.

Tale riflessione ha indotto i Giovani Imprenditori Edili di ANCE Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia a ridefinire gli obiettivi del Concorso Macroscuola; sino all'edizione 2020 avevano chiesto agli studenti di dar vita ad un loro modello di scuola ideale, ma in considerazione della crisi sanitaria internazionale, hanno voluto scoprire le sembianze della casa ideale, del luogo dove i ragazzi potessero conciliare lo studio con i momenti di vita e lavoro quotidiani della famiglia.

I progetti pervenuti sono stati valutati in due fasi secondo i seguenti criteri: originalità della proposta, realizzabilità dell’intervento, chiarezza degli elaborati presentati, componente innovativa del progetto, autenticità del progetto.

Nella prima fase i Giovani Imprenditori Edili di ciascuna regione partecipante hanno stilato una graduatoria dei progetti pervenuti, i primi due classificati per ciascuna regione sono stati ammessi alla fase successiva.

Nella seconda fase la giuria nazionale ha individuato i tre progetti vincitori:

Primo posto - Istituto Comprensivo "Nelson Mandela" di Varazze - Celle Ligure (SV);

Secondo posto - Istituto Comprensivo 17 Montorio – Verona (VR),

Terzo posto - Istituto 3 Rodari Annecchino – Pozzuoli (NA).

Il progetto vincitore dell’Istituto Comprensivo “Nelson Mandela” di Varazze – Celle Ligure è stato realizzato dalle classi IIIA e IIB di Celle Ligure e IIIB di Varazze con l’ausilio della Professoressa Manuela Del Buono.

I presidenti di ANCE Liguria e del Gruppo Giovani di ANCE Liguria, ing. Emanuele Ferraloro e arch. Caterina Viziano, hanno espresso apprezzamento per l'impegno e la partecipazione delle scuole liguri. Il progetto vincitore, secondo gli imprenditori liguri, spicca per qualità, accuratezza, innovazione e rappresenta uno stimolo anche per le aziende liguri.

Sul sito di ANCE e di ANCE Liguria è possibile visualizzare i progetti vincitori.