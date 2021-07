Anche il Museo Paleontologico "Silvio Lai" di Peagna tra le location della prima edizione del Festival "Arte e Musica"

La Società Innovative Multiservice a r.l.s. è orgogliosa di poter presentare la prima edizione del Festival “Arte e Musica”, un caleidoscopio artistico-musicale di grande respiro culturale a carattere interregionale che coinvolge tre location d’eccezione, il Museo Comunale di Lucignano in Toscana, il Museo Nori Dè Nobili – Centro Studi sulla Donna nelle arti visive contemporanee di Trecastelli nelle Marche ed il Museo Paleontologico “Silvio Lai” di Ceriale in Liguria.

Gli eventi, patrocinati dai rispettivi comuni, sono organizzati con i contributi del Fondo Unico per lo spettacolo (FUS) ed in particolare grazie al D.M. 19 Maggio 2021, n.188 con il quale il Direttore generale Spettacolo del Ministero della Cultura ha disposto la concessione e l’erogazione dei contributi a sostegno dell’organizzazione degli spettacoli dal vivo ed all’aperto.

La mission che si prefigge di raggiungere la società promotrice della kermesse è correlata alla valorizzazione e promozione dei territori e delle strutture museali attualmente gestiti, attraverso la fruizione di concerti di musica classica e barocca, riprodotti magistralmente da artisti presenti nelle regioni scelte, facenti parte di organizzazioni qualificate rappresentanti del mondo artistico-musicale regionale.

La kermesse di eventi musicali sarà un vero e proprio percorso itinerante alla riscoperta delle opere più rappresentative del ‘700 fino ai primi del ‘900.

Le prime esibizioni si svolgeranno nel mese di agosto presso il Museo Paleontologico “Silvio Lai” di Ceriale, il quale l’8 agosto alle ore 19:00, il 15 ed il 22 agosto in ben due eventi giornalieri alle ore 10:00 ed alle ore 19:00 ospiterà gli artisti dell’Accademia Musicale del Finale APS presente sul territorio da oltre 25 anni. Convenzionata con il Conservatorio Niccolò Paganini di Genova, l'accademia prepara gli allievi in tutti i corsi di formazione classica e moderna. Un'interazione artistica costante tra i docenti ed abilmente diretta dalla presidente Luisa Moroni e dal direttore artistico il Maestro Fabio Tessiore ha permesso la creazione di numerosissimi gruppi da camera che interagendo tra di loro e formando quartetti, trio, o duetti sia per la sezione classica che moderna ha dato la possibilità all’Accademia di essere sul territorio costantemente sia nel periodo invernale che in quello estivo con numerose rassegne musicali che vanno dalla musica classica al Pop al Rock e al Jazz.

Contemporaneamente il Museo Nori Dè Nobili – Centro Studi sulla Donna nelle arti visive contemporanee di Trecastelli ospiterà i docenti e gli allievi della Scuola di Musica “Bettino Padovano” di Senigallia, nelle date del 7 agosto alle ore 19:00, 21 agosto alle ore 11:00 e 19:00, 4 settembre alle ore 11 e 19:00. Nata nel 1991 grazie alla volontà di alcuni musicisti della città di Senigallia per realizzare il desiderio espresso da Bettino Padovano che fu tra i più celebri cultori dell'arte della musica di Senigallia, nel 2000 il team che dirige la scuola si rinnovò totalmente dando un nuovo respiro alla sua didattica, con l’inserimento di diversi corsi.

La kermesse chiuderà in bellezza con le esibizioni del mese di settembre, rispettivamente il 17 alle ore 18:30, il 19 ed il 26 con una doppia esibizione alle ore 11:00 ed alle ore 18:30 presso il Museo Comunale di Lucignano che ospiterà l’Orchestra Giovanile Toscana fondata nel 2019 da Gabriele Bracci direttore artistico e Matteo Chimenti direttore musicale. Composta da strumentisti provenienti dai conservatori di tutta la Toscana, studenti o neo-laureati, nella sua formazione completa l’orchestra vanta un organico di oltre cinquanta elementi. La partecipazione ai singoli eventi è limitata; obbligatoria la prenotazione ai seguenti contatti:

Museo Comunale di Lucignano – Piazza del Tribunale, 22, 52046 Lucignano (AR) museo@comune.lucignano.ar.it 0575.838001 389.0204821

Museo Nori Dè Nobili – Centro Studi sulla Donna nelle arti visive contemporanee Piazza Leopardi, 32, 60010 Trecastelli (AN) info@museonoridenobili.it 071.7957851

Museo Paleontologico “Silvio Lai” Via Nuova di Peagna, 209, 17023 Peagna (SV) museolai@riotorsero.eu 351.6227786