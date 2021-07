Comunali 2021, Bozzano si candiderà come consigliere comunale in Essere Varazze? "E' un'ipotesi"

"E' un'ipotesi". Così il consigliere regionale Alessandro Bozzano in merito ad una sua possibile candidatura alla carica di consigliere comunale alle prossime elezioni comunali di Varazze.

Nel caso la doppia nomina sarebbe compatibile e non ci sarebbero ostacoli per l'ex primo cittadino che se venisse eletto potrebbe sedere sia nel consiglio regionale che nel parlamentino varazzino.

"La sua candidatura bisognerà di approfondimenti e effettuare valutazioni sulla percorribilità - dice il capogruppo di Essere Varazze Cesare Putignano - Alessandro Bozzano nella maggioranza è un aiuto evidente, va comunque valutato con attenzione".

La lista della maggioranza uscente continuerà a lavorare in continuità, con l'attuale vice sindaco Luigi Pierfederici che dovrebbe essere il candidato primo cittadino, manca solo l'ufficialità.

"Tutti coloro che erano stati eletti e che sono rimasti fuori l'ultima tornata saranno candidati - continua Putignano - A breve scioglieremo tutti i nodi. La linea è che siamo aperti a chiunque come siamo sempre stati, ci sono sensibilità diverse e anche tante ma ognuno rappresenterà se stesso, non ci sono partiti che presentano un blocco di esponenti".

"C'è stima reciproca tra i componenti della lista, tra le persone, questo ci ha permesso di andare avanti e di appianare a volte delle divergenze, delle difficoltà. Questa deve rimanere la linea. Dove vogliamo andare e portare la città lo sappiamo. Non si tratta di Fratelli d'Italia o un altro partito, ma lo spirito di chi aderisce ad Essere Varazze, oltre all'intelligenza cercando di portare le proprie istanze personali ma sapendo che si sta facendo parte di una lista civica. Non si viene come rappresentante di un partito politico ma per cercare di risolvere i problemi dei cittadini" ha continuato il capogruppo di Essere Varazze.

La lista avversaria, Varazze Domani, che avrà al suo interno gli attuali consiglieri di minoranza Gianantonio Cerruti, Paola Busso e Isabella Parini, sta lavorando alla composizione dopo mesi di interlocuzioni e lavoro sul territorio.

"Iniziate a scaldare i motori. Ottobre non è poi così lontano. Restate sintonizzati sulle nostro frequenze" hanno scritto nei giorni scorsi nella loro pagina Facebook.

Da capire ora cosa farà Articolo Uno, se correre da solo presentando una terza lista, unendosi, se vorranno al Partito Democratico o confluire in Varazze Domani anche se non li convince la presenza di un'ala vicino al centrodestra presente nella lista.

Lo stesso Partito Democratico è al lavoro con diverse interlocuzioni, nessun contatto però con Essere Varazze. "Stiamo svolgendo riunioni due o tre volte alla settimana, ed entro fine mese prenderemo una decisione - ha detto il segretario del circolo Pd varazzino Luca Baglietto - l'attività del circolo è fremente nell'ultimo mese e trarremo una conclusione entro 15 giorni. Per ora non c'è stato un dialogo con Articolo Uno".