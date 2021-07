Elezioni 2021: Grande Liguria al fianco di "Nuova Grande Loano": "Può rappresentare un punto di partenza importante"

"Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla".

È citando Martin Luther King che Grande Liguria comunica, in vista delle prossime elezioni comunali di Loano, il proprio appoggio alla lista civica "Nuova Grande Loano" guidata dal candidato sindaco Giacomo Piccinini.

"Oggi i cittadini si sentono lontani dalla politica, votano sempre meno e chi seguendo schemi che rappresentano una contrapposizione. 'Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla' - si legge in una nota stampa di Grande Liguria - destra e sinistra che ormai non rappresentano più nulla. È necessario rompere gli steccati e costruire un gruppo forte e coeso che rappresenti un idea di città nuova, la passione e l'amore per la propria terra, ma soprattutto il coinvolgimento del cittadino per davvero nell'amministrazione della cosa pubblica, facendolo diventare protagonista finalmente dei destini del proprio paese: insomma padroni a casa nostra. Basta con liste costruite con il manuale Cencelli, ma soprattutto basta con candidature decise lontano con unico scopo di salvaguardare la tenuta politica di altre amministrazioni. Queste idee fecero un anno fa nascere Grande Liguria, che ruppe gli steccati e senza non pochi rischi si presentò alle elezioni regionali con lo scopo di fare saltare una formula politica che per decenni ha bloccato lo sviluppo e la crescita della nostra terra".

"In questi giorni abbiamo letto il manifesto programmatico della lista loanese 'Nuova Grande Loano' e l'intervista del candidato sindaco Piccinini, dove abbiamo trovato i concetti che sono presenti nel nostro ideale con in più grande passione, grande amore della città fino al punto di mettersi in gioco, pur sapendo che sarà un impresa impegnativa. Ma la voglia di dare davvero un impulso per il Rinascimento di Loano ha prevalso sulla prudenza. Tutto ciò è bastato per decidere di dare il nostro appoggio incondizionato e totale al progetto 'Nuova Grande Loano' perché può per davvero rappresentare un punto di partenza importante per rimettere le persone al centro, ma soprattutto coinvolgere per davvero la cittadinanza con idee nuove che possano costruire una nuova Grande Loano".