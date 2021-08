A Verezzi ritorna la "Sagra della Lumaca": l'edizione 2021 è all'insegna delle De.Co

Per il secondo anno consecutivo la storica "Sagra della Lumaca" di Verezzi, organizzata dalla Società Mutuo Soccorso Concordia, nonostante le difficoltà della pandemia è pronta ad allietare i suoi avventori.

Così come già nell'estate 2020, la sagra si svolgerà in modalità d'asporto. La grande novità è però rappresentata dalla scelta degli organizzatori di puntare oltre che sulle tradizionali lumache "alla verezzina" anche sulle altre De.Co. del paese: saranno infatti in vendita anche le frittelle con la cipolla di Verezzi (De.Co. a cura di "Agricola Verezzi") e la torta di zucca (De.Co. a cura della Panetteria Bracco).