Lavori sulla A10 tra Genova Aeroporto e Prà: dal fine settimana tratta completamente riaperta

Buone notizie per il traffico viario in Liguria: il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Prà, chiuso a causa di lavori per la messa in sicurezza di tre gallerie, sarà completamente riaperto dalle 6 di sabato 21 agosto, ponendo così fine al doppio senso di marcia nell'unica carreggiata rimasta aperta in questa settimana che già da lunedì ha creato non pochi disagi a pendolari e turisti.

Sarà quindi ripristinata con cinque giorni di anticipo rispetto alle previsioni la normale viabilità sul tratto autostradale.

A darne annuncio è stato dal proprio profilo Facebook il presidente della Regione Giovanni Toti, dopo la riunione di coordinamento in videoconferenza, tenutasi in mattinata tra i rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, di Aspi, della Regione Liguria, del Comune di Genova e di Anci Liguria.

Il governatore ha sottolineato come sia stato chiesto, fin dall'annuncio del cantiere iniziato lo scorso 16 agosto e previsto fino alle 22 di mercoledì 25, di accelerare i tempi di esecuzione dei lavori al quale ha fatto seguito "un gigantesco sforzo" per raggiungere "un risultato che mette al sicuro il fine settimana".

"Per minimizzare la durata del cantiere e dei disagi sulla viabilità autostradale, i lavori sono andati avanti senza sosta - spiegano dall'ente concessionario - grazie all’impegno incessante delle maestranze che hanno accelerato il più possibile le lavorazioni. La riapertura anticipata si deve anche a un programma di interventi condotti esclusivamente in orario notturno nel corso delle tre settimane precedenti, che ha consentito di anticipare il 70 per cento delle attività, cioè tutte quelle che è stato tecnicamente possibile effettuare in sicurezza, senza chiudere la galleria in modo permanente".

“Questo risultato è merito di tutti i soggetti coinvolti" aggiunge l’assessore alle Infrastrutture e Protezione civile Giacomo Giampedrone, rimarcando che “il modello adottato per affrontare questa emergenza, con il confronto serrato tra tutti i soggetti coinvolti, comprese Prefettura e Forze dell’ordine, si è rivelato assolutamente efficace e per questo credo sia fondamentale replicarlo anche per i prossimi interventi di messa in sicurezza, previsti in autunno”.