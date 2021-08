Meteo weekend e inizio settimana: in prevalenza bel tempo e temperature gradevoli

Un’area di bassa pressione su Europa centro-orientale farà abbassare le temperature poco sotto la media mantenendo tuttavia condizioni per lo più di stabilità, con qualche rovescio sulle Alpi specie stanotte. Continua l’assenza di piogge importanti.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi 27 e domani 28 agosto

Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sulle pianure, con qualche nuvola in più stamattina e stanotte. Sulle Alpi in prevalenza nuvoloso con rovesci deboli e isolati specialmente in serata e nella notte. Temperature in calo oggi e stazionarie domani con massime attorno 22/27 °C e minime tra i 12 e i 16 °C in pianura. Al mare massime tra 22 e 24 °C, minime 16/18 °C. Venti deboli/moderati orientali su Piemonte oggi, assenti/deboli di direzione variabile domani. Su Liguria venti in prevalenza settentrionali, con raffiche forti su savonese in nottata, graduale calo di intensità dalla tarda mattinata.

Da domenica 29 agosto fino fine mese

Nonostante la presenza di correnti cicloniche in quota il tempo rimarrà per lo più stabile e soleggiato, con temperature stazionarie o in lieve risalita, in media con il periodo. Possibili rovesci isolati sulle zone alpine.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi la 10° Giornata della Meteorologia sul tema "Il clima è già cambiato... anche per il Monviso" che si terrà a Busca (CN) il 18-19 settembre. Una giornata per incontrare e dibattere con i Maggiori Esperti di Meteorologia e Climatologia.

