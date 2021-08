Incontri con donne sposate: vantaggi e rischi

L’esperienza di iniziare un flirt proibito con una donna sposata è probabilmente un brivido che in tanti hanno sognato. Fare qualcosa di trasgressivo dà infatti una scarica di adrenalina, e in particolare se si tratta di relazioni extraconiugali le emozioni provate sono molto intense. In questo articolo esploreremo più in dettaglio pro e contro di questo tipo di relazione e vedremo alcuni consigli per mantenere la privacy nel fare incontri con donne sposate.

Pro e contro degli incontri extraconiugali

Come accennato, tra i pro troviamo sicuramente le tante emozioni che si provano nel fare qualcosa di proibito e frequentare una persona già impegnata. Uscire con una donna sposata permette inoltre di divertirsi in modo spensierato, senza legami o impegni: si tratta quindi di una situazione ideale per chi non voglia relazioni serie. Una donna sposata e infelice nella propria relazione sarà poi un’ottima compagna per qualche ora piacevole, perché fuori dalla coppia cerca proprio svago e divertimento.

Tra i rischi c’è naturalmente quello di essere scoperti: ciò può comportare grande imbarazzo, ma anche possibili ripercussioni a livello sociale se si hanno conoscenze in comune. Può inoltre essere complicato organizzare incontri per via della necessità di essere discreti e di nascondere la relazione.

Proprio per questo, gli incontri con donne sposate si organizzano spesso su piattaforme online. Il sito da usare va scelto con cura, magari selezionandolo dopo aver letto alcune recensioni specializzate. I siti di incontri ideali per relazioni extraconiugali sono quelli che si impegnano al massimo per la privacy degli utenti, senza registrare le loro informazioni non essenziali. È anche importante che le foto e informazioni siano disponibili solo per gli utenti registrati e verificati.

Consigli per la sicurezza online delle donne sposate

Abbiamo visto che il modo più sicuro per fare incontri extraconiugali è tramite piattaforme specializzate che connettono persone in cerca di emozioni. Per le donne sposate, che magari si sentono in trappola in un matrimonio sbagliato, è un’occasione per trovare di nuovo sicurezza in se stesse e sentimenti che credevano perduti. È in ogni caso necessario pensare alla propria sicurezza durante flirt e incontri.

Per prima cosa, meglio aspettare prima di condividere informazioni private con le persone conosciute in rete. È bene prendersi il tempo per approfondire la conoscenza, o magari incontrarsi di nascosto senza rivelare il proprio nome reale né il proprio indirizzo. Le chat dei siti di incontri sono un ottimo modo per iniziare a flirtare senza rischi, perché i messaggi non vengono salvati sul dispositivo. Le foto si possono poi caricare su un album privato sulla piattaforma per appuntamenti, da condividere soltanto con gli utenti compatibili per evitare di essere scoperti. Bisogna infine pensare alla sicurezza dello smartphone , utilizzando una password sicura da cambiare con regolarità ed evitando di lasciare bene in vista le app usate per incontri extraconiugali.

Comportamenti da evitare

Vediamo infine alcuni comportamenti che entrambe le persone coinvolte in una relazione extraconiugale dovrebbero evitare. Per prima cosa, la gelosia e le scenate non possono essere accettabili in questo contesto, perché non si tratta di un legame esclusivo. Allo stesso modo, non va bene pretendere di vedersi più spesso, oppure di poter contattare l’altra persona a piacimento durante il giorno: la priorità deve essere la riservatezza. Messaggi o chiamate in momenti inaspettati possono portare a situazioni molto spiacevoli, come ci insegna il film “ Perfetti sconosciuti ”.

Non bisogna poi parlare troppo in giro della propria relazione, se non con gli amici più stretti e fidati. Una parola di troppo con la persona sbagliata può essere rimpianta amaramente in seguito. Meglio tenere per sé la propria avventura.

Con questi consigli è possibile provare emozioni nuove grazie a trasgressivi incontri con donne sposate. La cautela è d’obbligo, e tenere la sicurezza sempre a mente porterà a un’esperienza positiva e appagante.