Savona, Arboscello (Pd) attacca Toti sulla sanità: "Sbarca in città facendo sempre promesse, su inaugurazione angiografo e centro ictus al San Paolo solo rinvii"

Il consigliere regionale dem punzecchia il Governatore anche sulle comunali: "Votare il centrodestra a Savona vuol dire votare l'amministrazione uscente in toto"

"Fa sorridere la dichiarazione del presidente Toti, votare il centrodestra a Savona vuol dire votare l'amministrazione uscente in toto, è stata fatta un'operazione di cosmesi politica con la sostituzione del candidato sindaco lasciando intatta l'intera giunta i cui risultati disastrosi di questi 5 anni di amministrazione sono sotto gli occhi di tutti". Il consigliere regionale del Pd Roberto Arboscello è intervenuto criticando la dichiarazione del governatore regionale che in visita al candidato sindaco della coalizione di centrodestra Angelo Schirru ha specificato che votare la stessa "vuol dire votare il nuovo". Non sono mancate anche la stoccate in merito alla visita di Toti all'ospedale San Paolo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori della sala angiografica e la futura installazione dell’apparecchiatura. "E' ancora una volta sbarcato in città facendo delle promesse, comunicati e conferenze stampa prive di ogni concretezza e fondamenta ma rinviando i termini di promesse già fatte in precedenza quella ad esempio dell'angiografo che doveva essere pronto mesi fa e che viene ulteriormente rimandata l'inaugurazione" prosegue Arboscello. "Siamo molto critici non per partito presa o per appartenenza politica, i dati e i fatti parlano da soli, sulla sanità ci sono grandissime lacune, le promesse sono puntualmente disattese. Sul punto nascite del Punto Nascite di Pietra Ligure è un continuo rinvio dell'attivazione, il centro ictus all'ospedale San Paolo che ormai la città di Savona aspetta l'inaugurazione, deve essere sempre imminente ma puntualmente viene disattesa" ha concluso il consigliere regionale dem.

