Se “altezza: mezza bellezza” allora denti dritti: bellezza intera!

Cari Lettori, in molti vi sarete spiegati il particolare successo di alcuni giovanotti, magari non così affascinanti ma longilinei, ricorrendo a questo vecchio detto popolare: “altezza, mezza bellezza”.

In effetti, per retaggio evoluzionistico, la statura era uno di quegli elementi che poteva garantire maggior capacità di difendersi dalle belve e procurare il cibo, per cui era istintivo, nello scegliere con chi accoppiarsi, che le donne delle caverne privilegiassero gli individui più prestanti.

Un bel fisico a tutt’oggi è considerato attraente, ma non basta: per piacere “a prima vista” conta anche la bellezza del viso (e, in questo caso, vale sia per i maschi che per le femmine).

All’interno del viso risulta determinante l’aspetto del sorriso.

Alcuni anni addietro ho seguito un corso annuale a cui contribuivano grandi professionisti da tutto il mondo; in particolare ricordo di un collega di Istambul, specializzato in odontoiatria estetica, che ci ha mostrato un caso “prima-dopo” strabiliante: una ragazza dall’aspetto “bruttino” (denti anteriori dall’aspetto asimmetrico che alteravano l’aspetto dell’intero volto) che, dopo un trattamento in cui si ridava regolarità al suo sorriso, era diventata “Miss Turchia”! ovviamente le altre caratteristiche fisiche già le possedeva, ma nessuno le notava perché ci si soffermava all’aspetto irregolare del volto, dovuto al sorriso “storto”.

Tutti noi abbiamo delle asimmetrie, più o meno evidenti, a cui ci siamo abituati e che consideriamo peculiari del nostro aspetto. In molti casi non sono neanche sgradevoli ma può essere interessante vedere come appariremmo con qualche miglioramento del nostro sorriso che, oltretutto, andrebbe a incidere positivamente sulla nostra capacità masticatoria (e, quindi, sulla nostra salute).

-Ma come fare a “vedere come potrei diventerei”? e se poi non mi piaccio?- direte voi…

Si può fare: esiste il modo di previsualizzare il risultato che potremmo ottenere con un trattamento ortodontico o protesico e capire “se ci piaceremo” e se “ne vale la pena”.

Parlatene col vostro dentista e chiedete se può farvi, a seconda del trattamento indicato, una “previsualizzazione a computer” o un “Mock up”…

Per saperne di più potete cercare su google… o attendere i miei prossimi articoli!

Se avete dubbi o domande sul vostro sorriso, continuate a scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it , risponderò privatamente e, se l’argomento sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova