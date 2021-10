Grande successo per "Savona, i Giovani e la Scienza: la scienza come mappa della realtà"

Conclusosi nella serata di ieri l'anteprima savonese del Festival della Scienza di Genova, "Savona, i Giovani e la Scienza: la scienza come mappa della realtà", che consisteva in una mostra di esperimenti realizzati dai soci dell'associazione "Giovani per la Scienza". Inaugurato lunedì 18 ottobre presso la Sala della Sibilla e proseguito nei giorni successivi sino a ieri presso Palazzo del Commissario del Priamar, prevedeva 14 esperimenti suddivisi tra sette stanze, ognuna dedicata a una diversa branca della scienza.

In ogni stanza erano presenti da uno a tre esperimenti mostrati e spiegati presso ogni postazione dai ragazzi e le ragazze del rispettivo gruppo di laboratorio che li hanno studiati, realizzati e dunque spiegati nella settimana a un variegato e numeroso pubblico. Circa 600 persone, di tutte le età, hanno visitato la mostra nel corso della settimana, è stato riscontrato un grande apprezzamento verso quanto visto e ancora di più verso questi giovani che trasmettevano la propria passione ed entusiasmo verso la scienza.

Tutto questo è stato possibile grazie al grande impegno di tutti loro, i quali, nonostante la pandemia, non hanno mai mollato e continuato a incontrarsi online e poi, come possibile, in presenza per lavorare ai propri esperimenti. Un grazie va inoltre a tutti coloro che hanno appoggiato e sostenuto l'evento, dalle istituzioni pubbliche agli enti privati.