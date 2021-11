Divertimento assicurato all'Aquarium, il primo parco giochi al coperto di Imperia, per far divertire i bimbi da 0 a 11 anni

Vi siete mai chiesti come trascorrere un qualsiasi pomeriggio di pioggia della settimana con i vostri figli? Oppure come fare al weekend, per mandare a letto i bambini un po' più presto del solito? Basta farli divertire al meraviglioso parco giochi al coperto Aquarium di Imperia! Sui 500 metri quadrati del parco giochi al coperto, che si trova a Pontedassio presso il Centro Esse Schiavetti, i bambini possono giocare liberamente mentre i genitori, comodamente seduti sui divanetti a loro disposizione o presso lo snack bar, possono rilassarsi magari gustando un caffe' o qualche appettitoso snack. A loro disposizione ci sono anche riviste e wi-fi libero.

All'interno del parco i bimbi possono tuffarsi in un mare di palline colorate, saltare nel divertente saltarello, arrampicarsi e ruzzolare su un gonfiabile di 12 metri senza nessun rischio o magari organizzare tornei nel campetto di calcio e così via.

Il locale viene quotidianamente sanificato secondo le direttive vigenti. Nella struttura è possibile organizzare feste, compleanni, battesimi, cerimonie e molto altro. Inoltre, tutti i venerdì e sabato a partire dalle 20 “giropizza” per grandi e piccini, alla domenica a pranzo, tavola calda, panini e toast.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al 0183279928 oppure al 3714469957 anche whatsapp. Per essere sempre aggiornati sugli eventi potete visitare il Sito Internet o la pagina Facebook.