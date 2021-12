Una Stella di Natale per l'Ail: nel fine settimana la campagna benefica anche a Orco Feglino

Saranno in piazza anche a Orco Feglino quest'anno le Stelle di Natale di AIL per raccogliere fondi a favore dell’Associazione Italiana contro le leucemie.

A portare nel piccolo centro dell'entroterra questa iniziativa benefica ormai classico appuntamento per la solidarietà in tutta Italia, saranno i volontari della Pro Loco San Lorenzo di Orco.

L'appuntamento è fissato per il pomeriggio di sabato 4 dicembre, dalle 15 alle 18, presso la sala consiliare di piazza Municipio, e per domenica 5 dicembre in piazza San Francesco con il medesimo orario.