Bocconi avvelenati, cane perde la vita a Ferrania

Allarme bocconi avvelenati in località Caramellina a Ferrania, frazione del comune di Cairo Montenotte. Un cane ha perso la vita dopo aver ingerito (pare) un'esca killer. L'episodio, secondo quanto riferito, si è verificato il 30 dicembre scorso.

"Abito in via Italia, all'inizio della strada che porta alla cascina Caramellina e poi alla riserva dell'Adelasia - spiega la proprietaria del cane deceduto - E' un percorso pianeggiante che si snoda in mezzo ai campi, molto frequentato da sportivi e persone che vanno a camminare in compagnia dei propri cani".

"Nel primo pomeriggio del 30 dicembre abbiamo fatto il solito giro (andavo 3-4 volte alla settimana con i miei cani Mafalda e Geronimo). Dopo due ore circa, ero in casa ad ascoltare la musica, ho sentito un guaito provenire dal giardino (essendo cintato gli animali possono girare liberamente). Era Geronimo che mi stava chiamando. Sono uscita e ho visto Mafalda distesa sul prato con le convulsioni".

"Io e il mio compagno l'abbiamo immediatamente presa e portata dal veterinario. Nello stesso istante ho chiamato anche l'ambulanza veterinaria che è arrivata in pochissimi minuti. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, Mafalda è morta in macchina. La veterinaria ha detto che probabilmente è stata avvelenata".

"Durante la passeggiata non mi sono accorta di nulla, ma penso abbia mangiato qualche boccone killer alla fine del percorso, all'altezza del bivio che porta alla cascina Manchetto. Non sarebbe la prima volta, qualche anno fa i cani di una coppia erano morti avvelenati".

"Ho avvisato la polizia locale e la guardia forestale. Ho diffuso la voce e parlando con alcune persone sono venuta a sapere che un mese fa circa, la cagnolina di un mio vicino di casa era stata male: il proprietario si è accorto che aveva mangiato qualcosa di strano per strada e la bestiolina per fortuna è stata salvata. La veterinaria aveva derubricato l'accaduto come epilessia, ma i sintomi erano alquanto sospetti".

"Il 31 mattina, dopo aver seppellito Mafalda al cimitero animali di Roccavignale (i gestori sono stati splendidi), col mio compagno sono tornata lungo il percorso alla ricerca di qualche indizio. In alcune zone abbiamo notato dei fogli A4 con scritto 'attenzione bocconi avvelenati', forse sistemati da qualche privato vittima della stessa tragedia. Concludo facendo un appello: fate attenzione, non portate i vostri cani in quella zona, li c'è qualcuno che li odia".

I fogli A4 nelle ore successive sono stati affiancati dai cartelli posizionati dalla polizia locale.