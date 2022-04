Al Priamar la mostra fotografica per i 120 anni della Camera del Lavoro di Savona

Si intitola “Il Tempo del Lavoro – 120 anni di storia e lavoro” la mostra fotografica organizzata per i 120 anni della Camera del Lavoro di Savona e da Cgil e Sindacato Pensionati. L’inaugurazione della mostra si terrà al Priamar - Palazzo del Commissario venerdì 15 aprile 2022 alle ore 15.30.

All’evento, oltre alle segreterie provinciali della Cgil e del Sindacato Pensionati Spi Cgil, interverranno il sindaco della città di Savona Marco Russo e il presidente della provincia di Savona Pierangelo Oliveri.

Avere 120 anni e tutto un futuro davanti grazie al lavoro di ieri, è un bel traguardo per la Cgil, l’organizzazione sindacale che più rappresenta la storia e le radici del mondo del lavoro italiano. Una ricorrenza importante che cade in un periodo in cui da gioire c’è ben poco a causa degli effetti della pandemia che ha trascinato il Paese in una terribile crisi sanitaria, economica, sociale, occupazionale ed educativa senza precedenti, di fronte a migliaia di giovani e donne in cerca di lavoro e, soprattutto, a causa della recente tragica invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

120 anni di cambiamenti epocali nei quali la Cgil e le Camere del Lavoro si sono dimostrate presi fondamentali per migliaia di persone, giovani, anziani e pensionati, disoccupati, lavoratori del privato e del pubblico e persino autonomi in difficoltà, svolgendo sempre un ruolo da protagonista nell’azione sindacale e sociale.

Una ricorrenza importante che ci proietta verso un futuro in cu iandranno governati processi di cambiamento fortissimi che con la pandemia hanno subito un’accelerazione straordinaria, ma mantenendo fermi sempre i nostri valori fondanti: democrazia, antifascismo e la difesa dei più deboli.

A cosa è dovuta questa longevità della Cgil? Quale ricetta ha permesso di attraversare abbondantemente il secolo di vita mentre, nello stesso periodo, altre formazioni anch’esse molto partecipate e vissute hanno visto esaurita la loro funzione in un arco più breve di anni? La risposta è nella sua stessa ragione sociale che, ispirata dall’art. 1 della Costituzione, mette al centro il lavoro e i suoi protagonisti: le lavoratrici e i lavoratori che da esso dipendono. Il lavoro, come elemento essenziale che permette alle persone una vita dignitosa, il lavoro, come diritto per tutti gli uomini e le donne, come strumento di emancipazione. Ed è per rappresentare il lavoro che sono sorte le prime Leghe e i diversi mestieri, poi organizzate in Camere del Lavoro, allo scopo di raggiungere migliori condizioni del e nel lavoro. Dunque un soggetto capace di raccogliere le esigenze e le ragioni collettive e dei singoli e sostenerle dando loro voce, sostegno e forza.

L’anniversario della nascita della Camera del lavoro di Savona non deve rappresentare solo testimonianza storica di ciò che siamo stati o siamo, ma occasione di riflessione sul come ci stiamo preparando per affrontare il domani.

La Segreteria della Camera del Lavoro insieme alle categorie dei pensionati e degli attivi, ha pensato di celebrare questo importante traguardo con alcune iniziative che, pandemia permettendo, sono state realizzate nel 2021 e verranno messe in campo nel corso del 2022.

La mostra fotografica intitolata “Il Tempo del Lavoro -120 di storia e lavoro” dal 15 aprile al 25 aprile è per ricordare e stimolare i ricordi di 120 anni di storia non solo della Camera del Lavoro di Savona ma, più in generale, del territorio provinciale. Gli Archivi conservati nella Camera del Lavoro, che contano centinaia di fotografie e documenti dai primi del ‘900 ai giorni nostri rappresentano, in questo senso, testimonianza preziosa del periodo, del lavoro e della società, delle persone che l’hanno vissuta e scritta, degli eventi che si sono susseguiti spesso mutando il tessuto sociale ed economico della nostra provincia. E’ un patrimonio che non può e non deve rimanere chiuso in archivi, negli armadi di qualche ufficio o, più semplicemente, solo nei ricordi di chi l’ha vissuta, perché è la storia di tutti noi.

Insieme alle foto verranno esposte opere ed elaborati degli studenti delle classi quinte degli Istituti di Secondo Grado della provincia di Savona realizzati nel corso del 2021 per il concorso indetto dalla Camera del Lavoro in occasione del 120° compleanno. Tema ed obiettivo del concorso dal titolo “Il lavoro al giorno d’oggi” era porre l’attenzione sulle percezioni dei giovani studenti in merito al mondo del lavoro, alle sue problematiche ed ai cambiamenti, focalizzando l’attenzione sulle loro valutazioni, riflessioni e speranze.

Nei locali della mostra, durante gli orari di apertura, verrà proiettato il film documentario realizzato insieme allo Sp Cgil Sv con la collaborazione di Marco Rimondi videomaker e regista, una testimonianza storica e moderna che si avvale di contributi di donne e di uomini non solo della nostra Organizzazione, che attraverso interviste , filmati e fotografie storici e attuali, raccontano gli ultimi 120 anni della CGIL e del nostro Paese.

Sono, inoltre, previste due iniziative che si terranno presso la sala della mostra fotografica al Priamar:

- martedì 19 aprile alle ore 10.30 tavola rotonda sul tema “Lavoro e Pensioni tra presente e futuro”, con la partecipazione del Segretario Generale Nazionale dello Spi Cgil, Ivan Pedretti, dei Segretari Generali Cgil Liguria Maurizio Calà, Spi Cgil Liguria e Savona, Ivano Bosco e Fausto Dabove e del Direttore del Patronato Inca Cgil di Savona, Anna Maria Picillo;

- venerdì 22 aprile alle ore 16.00 tavola rotonda sul tema degli orari di lavoro con la partecipazione di Fausto Durante, Coordinatore Consulta Industriale Cgil Nazionale ed autore del libro “Lavorare meno vivere Meglio”, con il Segretario Generale Cgil Savona, Andrea Pasa, e con i Segretari Territoriali di Fiom e Filt, Andrea Mandraccia e Simone Turcotto.