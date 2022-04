Si accorcia sempre più il conto alla rovescia per "Fior d'Albenga": il programma completo

Sabato 16 aprile alle ore 11 in Piazza San Michele inaugura Fior d’Albenga 2022.

Dopo il taglio del nastro vi sarà il saluto dell’Amministrazione Comunale e del Presidente di Fior d’Albenga seguito dal tour delle aiuole che quest’anno sono dedicate al tema del “Grande Cinema”.

Tante le sorprese che ci aspettano negli allestimenti, gli eventi collaterali e le iniziative.

Ricordiamo che una giuria di esperti, inoltre, valuterà le aiuole in gara.

Le aiuole in gara rappresenteranno i seguenti film:

"Pane e Tulipani" - Ass. Donne in Campo – CIA Savona, p.zza San Michele

"E.T" - Istituto Agrario IPSSAR Giancardi Galilei Aicardi , p.zza San Francesco

"Il Postino" – Comune di Andora, p.zza IV Novembre lato Chiesa M.Infontibus

"Mary Poppins" - I Quartieri del Centro Storico, p.zza IV Novembre lato cattedrale

"Luca" - Scuole dell'Infanzia San Clemente Reg Campolau, p.zza Dei Leoni

"Fuga per la Vittoria" - Ass. Culturale Orgoglio Ingauno, P.zza San Domenico

"8 e mezzo" - Progetto 8 Food, p.zza Trincheri

"Avatar" – Caffè Letterario ai Giardinetti, p.zza del Popolo

Fuori concorso, invece, vi saranno gli allestimenti:

Jurassic World in Piazza San Michele e Largo Doria realizzate dall’Associazione Fior d’Albenga

Il medico della mutua in Largo Doria per l’iniziativa #SENZAPRONTOSOCCORSOSIMUORE

Omaggio all'Ucraina a tema Pace in Piazza Rossi realizzata dal Comune di Albenga

PROGRAMMA EVENTI COLLATERALI:





Dal 16 aprile all'8 maggio

• "La pop art di Andy Warhol"

• Palazzo San Siro in Piazzetta San Siro - Inaugurazione: 15 aprile - h 15.30 Ingresso gratuito con prenotazione al n. 338 4773549

• Collezione vignette dell'artista Valerio Marini: "L'olio nel cinema" Antico Frantoio Sommariva - Via Mameli, 7, Albenga

• Visita guidata e laboratori al "Giardino botanico I fiori nel cuore" Regione Pontelungo inferiore, 7, Albenga Ingresso con prenotazione obbligatoria al n. 340 1748966 (Sig. Stalla Franco)

• NEI WEEKEND: Mercatino artigianale del CIV Albenga Piazza Trincheri e via Roma - tutto il giorno







16 aprile 2022

Inaugurazione Fior d'Albenga 2022 e tour delle aiuole Piazza San Michele dalle h 11.00

in piazza IV Novembre: Flowers Market e Cip & Vip

in piazza del Popolo: Mercato ortofrutticolo locale - h 8.30-12.30

17 aprile 2022

Santa Pasqua

in piazza IV Novembre: Flowers Market e Cip & Vip

18 aprile 2022

Pasquetta

in piazza IV Novembre: Flowers Market e Cip & Vip

23 aprile 2022

"Albenga in Tavola" - asparago violetto e carciofo spinoso in piazza IV Novembre

Cineforum iniziativa Laica Ingauna "Alice e il sindaco" Auditorium San Carlo - h 21.00

in piazza del Popolo: Mercato ortofrutticolo locale - h 8.30-12.30

24 aprile 2022

Lions Day Albenga "Ri-vediamoci tutti" A Palazzo Oddo, piano 3°, sala Centro Studi

POMERIGGIO CULTURALE nella Natura e del sano mangiare:

• La cucina albenganese tra orto e mare: dott. Roberto Pirino, delegazione di Albenga e ponente Ligure della Accademia italiana della Cucina

• Vespa velutina: una minaccia per l'uomo e l'ambiente: dott. GianMario Grasso

• Tavola pomologica degli antichi frutti: a cura dei vivai Montina

• L'esempio dell'asparago violetto di Albenga: agrotecnico e produttore Luca Lanzalaco, presidi Slow Food in Liguria

• Albenga città del Vino: illustrazione enologa Caterina Vio di BioVio

25 aprile 2022

Festa della Liberazione - Cerimonia in Piazza IV Novembre e Piazza del Popolo

30 aprile 2022

"Leggo e pedalo" - Biciclettata per tutti per le vie cittadine con fiori e letture. Pace, natura e sostenibilità. A cura dell'A.P.S. Cosa vuoi che ti legga? Partenza P.zza del Popolo h 10.00

in piazza IV Novembre: Flowers Market e Cip & Vip

in piazza del Popolo: Mercato ortofrutticolo locale - h 8.30-12.30

Laboratorio esperienziale di creatività e arteterapia per bambini dai 4 anni "Il giardino fiorito" a cura dello studio Studio4Mani - h 16.00 - Costo laboratorio € 10, con prenotazione obbligatoria al numero 328 9274521

Cineforum iniziativa Laica Ingauna "Dio è donna e si chiama Petrunya" Auditorium San Carlo - h 21.00

1 maggio 2022

Festa dei lavoratori

in piazza IV Novembre: Flowers Market e Cip & Vip

Laboratorio workshop per bambini e ragazzi 5-10 anni "Fior di colori" partecipazione gratuita, h 15:30/17:30 - Merenda in collaborazione con la Gelateria Cioccogelato

6 maggio 2022

La Gallery di Palazzo San Siro presenta Tour guidato tra i Palazzi Nobiliari di Via Roma in collaborazione con la Dott.ssa Josepha Costa Restagno, Ass.Cult. Spirale d'idee di Milano e liceo statale Giordano Bruno di Albenga

7 maggio 2022

in piazza IV Novembre: Flowers Market e Cip & Vip

in piazza del Popolo: Mercato ortofrutticolo locale - h 8.30-12.30

Laboratorio "La scrittura calligrafica moderna" a cura di Consuelo Ielo - Introduzione all'arte calligrafica utile ai professionisti del settore florovivaistico e non. Aperto a tutti, prenotazione sul sito fiordalbenga.it , costo € 35 - h 15.00-18.00 presso Muffin&Cakes, p.zza San Francesco, compreso coffee break

POMERIGGIO CULTURALE - Piazza IV Novembre presso lo stand di Fior d'Albenga

• Talk e showcase sulle produzioni locali con l'agrotecnico e produttore Luca Lanzalaco, presidi Slow Food in Liguria

• Laboratorio "La creazione delle talee" a cura dell'Azienda Ortingaunia di Albenga

Workshop esperienziale ed emozionale di creatività e arteterapia per adulti "Il mandorlo in fiore" a cura dello studio Studio4Mani - h 17.30 Costo € 15, prenotazione obbligatoria al numero 328 9274521 (non è richiesta alcuna capacità artistica)

Cineforum iniziativa Laica Ingauna "Il grande passo". Auditorium San Carlo - h 21.00

8 maggio 2022

Estemporanea di pittura a cura dell'Associazione Tra le Torri - Albenga Tutto il giorno, per le vie del centro storico

in piazza IV Novembre: Flowers Market e Cip & Vip

POMERIGGIO CULTURALE - Piazza IV Novembre - stand Fior d'Albenga:

• Showcase Top Sponsor

• Showcase Official Sponsor

Laboratorio workshop per bambini e ragazzi 5-10 anni "A scuola di pesto" partecipazione gratuita, h 15:30/17:30 in piazza IV Novembre in collaborazione con Azienda Agricola Fresco Sapore

Fior di Cocktail - Twenties Cocktail Club e Borea&Rossi Bevande presentano i nuovi cocktail in drink list a base di Basilichito® dalle ore 18.00 - Piazza IV Novembre e Piazza delle Erbe

DA FIOR D'ALBENGA A SANT'ISIDORO...

14 maggio 2022

Mercatino dell'Artigianato a cura del CIV Albenga

in piazza IV Novembre: Flowers Market e Cip & Vip

in piazza del Popolo: Mercato ortofrutticolo locale - h 8.30-12.30

15 maggio 2022

Festa di S. Isidoro

in piazza IV Novembre: Flowers Market e Cip & Vip