Roccavignale, gestione chiosco del cuore: domande entro il 16 maggio

"Sono aperte fino alle ore 12.30 di lunedì 16 maggio le domande per gestire il bar del cuore". Lo comunica il comune di Roccaviginale che aggiunge: "L'amministrazione Fracchia sta predisponendo il programma delle iniziative che animeranno il paese nel periodo maggio-dicembre".

Al fine di rilanciare il turismo e le attività commerciali, tenuto conto del difficile momento post pandemico, l'amministrazione comunale desidera realizzare in via provvisoria (e sperimentale) l'attività di 'street food' nei pressi della panchina del cuore in località Girogrande.

"L'iniziativa è rivolta agli operatori commerciali, imprenditori agricoli e addetti alla somministrazione di alimenti e bevande, dotati dei requisiti morali e professionali, nonché della Sab (ex Ree) e interessati ad avviare tale attività. Le utenze saranno a totale carico dell'esercente, il quale dovrà inoltre versare al comune la somma forfettaria di 500,00 euro per l'occupazione del suolo pubblico e stipulare un'adeguata fideiussione bancaria" si legge nel bando.

I soggetti interessati dovranno presentare istanza, manifestando il proprio interesse all'iniziativa presso il comune di Roccavignale, nei seguenti modi: via email protocollo@comune.roccavignale.sv.it - protocollo@pec.comune.roccavignale.sv.it; oppure a mano presso l'ufficio protocollo.