“Stima e riconoscenza per l'attenzione dedicata a Savona”: il presidente della Provincia Olivieri ringrazia il Prefetto Cananà

"Ho avuto l'onore di conoscere, dapprima da sindaco, il signor prefetto nel 2018, quando ha avviato il suo incarico a Savona, e nell'ottobre dello stesso anno iniziò il mio incarico come presidente della Provincia. Gli ultimi quattro anni sono stati intensi e diverse le emergenze e le situazioni di tensione che hanno interessato il nostro Comprensorio: attraverso la funzione fondamentale del Prefetto di coordinamento di tutte le realtà del Territorio - Istituzioni, Amministrazioni, Forze dell'Ordine, Associazioni, Comunità Civile - e ad un lavoro congiunto, concreto e delicato, siamo riusciti ad affrontarle ‘nella rotta’ da lui tracciata”. Con queste parole il presidente della Provincia di Savona Olivieri ha esordito per rivolgere al prefetto Antonio Cananà un sentito ringraziamento e attestato di stima per l'impegno e l'attenzione dedicata al delicato ruolo svolto a Savona porgendo un augurio per il nuovo incarico presso la città di Viterbo.

“Rivolgo al Signor Prefetto il mio ringraziamento e attestato di stima e riconoscenza, istituzionale e personale, augurandogli al contempo il meglio per il nuovo impegno lavorativo a Viterbo, certo che ci potranno essere nuove occasioni per ritrovarsi e confrontarci", ha concludo il presidente Olivieri.

Il Prefetto Antonio Cananà ha avviato l'incarico a Savona nel febbraio 2018 e nell'ottobre dello stesso anno il Presidente Olivieri ha assunto l'incarico presso la Provincia di Savona; dal 2018 ad oggi sono state quindi condivisi molteplici occasioni e momenti di lavoro congiunto e confronto, dedicati alla risoluzione delle diverse emergenze che hanno colpito il comprensorio savonese, non ultima l'emergenza pandemica covid19.