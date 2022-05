Passeggiata di ponente e rifiuti: Nuova Grande Loano chiede risposte al sindaco

“E’ demoralizzante dover constatare le condizioni in cui Loano presenta la passeggiata di ponente ai cittadini ed ai tanti turisti che arriveranno per la stagione estiva ormai alle porte”.

A parlare è Luana Isella, capogruppo di Nuova Grande Loano, che prosegue “Chiunque abbia a cuore Loano non può che provare amarezza per la pessima gestione di quella che era stata annunciata come la grande opera pubblica d’esordio della nuova amministrazione. La realtà è che questa estate il tratto di passeggiata interessato dai lavori sarà una cartolina sì, ma la cartolina del disagio che dovranno affrontare cittadini, turisti e bagni marini”.

“Con l’interrogazione depositata nei giorni scorsi vogliamo accertarci che il sindaco e l’assessore competente mettano in sicurezza la zona. A questo punto è chiaro che esteticamente Loano darà una bruttissima immagine, ma vogliamo essere sicuri che almeno sia garantita la sicurezza delle persone e che i bagni marini siano messi in condizione di lavorare senza ulteriori rischi”.

“Nello specifico ci chiediamo dove transiteranno i pedoni, quali e quante ringhiere verranno utilizzate per evitare il pericolo di cadute, se verrà ripristinata un’adeguata illuminazione del tratto in questione, illuminazione pericolosamente assente per tutto l’inverno, se la viabilità rimarrà a senso unico, congestionando ulteriormente la via Aurelia, come verrà effettuato l’accesso ai bagni marini”.

“Considerato che il progetto esecutivo per quest’opera è stato approvato nel dicembre del 2020, nell’estate del 2021 si è dato il via ai lavori, rimane inspiegabile, a meno di non arrampicarsi sugli specchi, che a giugno 2022 ci si debba trovare in questa situazione. Viene da chiedersi se la competenza e la capacità di questa amministrazione siano veramente quelle promesse”.

Parallelamente Nuova Grande Loano ha presentato anche un’interpellanza sul tema dei rifiuti.

E’ ancora la capogruppo Luana Isella a parlarne: “Il tema della raccolta dei rifiuti è prioritario per una cittadina, è una questione igienica, ambientale, un servizio che basilare. Già con lo stravolgimento del servizio in&out dei cassonetti questa amministrazione ha dato prova di totale indifferenza verso una parte di cittadini, imponendo loro di fatto un ricatto economico ed un disagio, un atteggiamento impositivo e deprecabile che speriamo non sia uno schema di risoluzione dei problemi anche in futuro, dove penalizzare una parte della cittadinanza sia considerato “solo” un danno collaterale anzichè la dimostrazione dell’incapacità di trovare risposte adeguate. Detto ciò, siamo sempre più vicini al termine dei rapporti con Egea ed al conseguente passaggio al Servizio Integrato con un nuovo gestore. Più volte abbiamo chiesto al sindaco di esprimere le posizioni politiche di questa amministrazione al riguardo, ma senza ottenere risposte. Con questa interpellanza vogliamo verificare che l’attuale amministrazione si stia preparando, attraverso incontri tecnici con il nuovo gestore, nella organizzazione di questa transizione”.

“Come Nuova Grande Loano abbiamo sempre dichiarato la nostra disponibilità a partecipare e dare il nostro contributo per garantire ai cittadini una costanza di servizio sia nella raccolta dei rifiuti sia nella pulizia generale di Loano. Anzi, a nostro parere sarebbe l’occasione per raccogliere le richieste della popolazione in merito e cercare di soddisfarle. Finora non ci è giunta nessuna richiesta di collaborazione, speriamo che l’ulteriore appello ad essere coinvolti dalla maggioranza sia recepito”.