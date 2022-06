Peste suina, Costa: “Necessario l’abbattimento dei cinghiali per arrivare ad un depopolamento del 50%” (Video)

Il sottosegretario alla salute Andrea Costa fa il punto sulla situazione della pesta suina in Italia. Dopo i primi casi tra Piemonte e Liguria ora il virus è stato rintracciato anche nel Lazio.

“Ci sono due casi in un allevamento molto piccolo a Roma - sottolinea Costa - Ovviamente dobbiamo accelerare con l’abbattimento di tutti questi suini che si trovano all’interno della zona rossa. Per quanto riguarda Roma si parla di circa mille capi da abbattere da qui ai prossimi giorni. Confidiamo di contenere il virus, stiamo procedendo con le chiusure di tutti i varchi, abbiamo già posizionato delle gabbie che serviranno per la cattura dei cinghiali e contemporaneamente dobbiamo iniziare in tempo reale all’abbattimento dei cinghiali per arrivare ad un depopolamento di almeno il 50%”.

Focus poi sulla situazione in Liguria dove, al momento non sembra ci siano significativi aggiornamenti a riguardo:

“Al momento non ci sono elementi che ci possano far pensare a dei cambiamenti - continua Costa - Abbiamo iniziato il posizionamento della rete di protezione, dobbiamo proseguire con quelle che sono le misure previste. Il Piemonte ha già iniziato con l’abbattimento selettivo e oggi oltre 2.500 capi di cinghiali sono stati abbattuti. E’ l’inizio di un percorso”.