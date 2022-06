Cairo, Arboscello (Pd): "'Passerella' di Toti inutile, il 'San Giuseppe" deve diventare 'ospedale di area disagiata'"

"Oggi il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti si recherà a Cairo per l’ennesimo annuncio di un fatto peraltro già noto: l’avvio dell’ospedale di comunità di Cairo Montenotte, una struttura che di ospedale ha solo il nome e anzi prevede di trasformare il Punto di Primo Intervento in un ambulatorio per gestire solo casi di bassa complessità. La visita del presidente Toti, con i dirigenti dell’Asl e il sindaco Lambertini è quindi l’ennesima beffa, con l’annuncio dell’avvio di una struttura che non risponde esigenze e necessità, come ha già espresso più volte il territorio".

Cosi commenta il consigliere regionale Pd Roberto Arboscello che aggiunge: "Invece di “passerelle” e di annunci di cose già note, i cittadini della Val Bormida chiedono risposte sul tema dell’emergenza/urgenze. E’ necessario l’intervento di Regione Liguria per dare seguito all’ordine del giorno da me proposto (approvato all’unanimità) per creare un accesso diretto dei mezzi di soccorso che trasportano i pazienti in urgenza dalla Val Bormida all'ospedale San Paolo e ridurre i tempi di percorrenza, che ad oggi sono inaccettabili e non sufficienti per rispondere alle emergenze".

"Cosa chiede il territorio – cittadini, associazioni, sindacati e amministratori (anche di centrodestra) è chiaro ed è stata manifestato con oltre 3.000 persone poco meno di tre mesi fa: il 'San Giuseppe' deve diventare 'ospedale di area disagiata', una scelta giustificata dall’orografia, il numero di abitanti e dalla critiche condizioni infrastrutturali nelle quali si trovano a vivere i cittadini valbormidesi".

"Ho quindi predisposto richiesta formale all’Ufficio di Presidenza integrato affinché la pratica per chiedere il conferimento del titolo di 'ospedale di area disagiata' per il 'San Giuseppe' di Cairo - unica via per investire in servizi essenziali in risposta all’accesso e alla cura delle situazioni di urgenza - venga portata all’interno della Commissione I, per poi passare alla discussione in Consiglio nel più breve tempo possibile" conclude Arboscello.