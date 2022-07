Finale, piloncini sulla passeggiata del Castelletto pericolanti: firmata dal sindaco l'ordinanza per la messa in sicurezza

Nuovi lavori di messa in sicurezza in vista per la passeggiata di Finale Ligure tra il Castelletto e Capo San Donato.

A disporre l'intervento, nella parte più a ponente del tratto, precisamente in corrispondenza del vecchio ballatoio in cemento da cui è collegata la passerella in legno, un'ordinanza firmata nelle scorse ore dal sindaco Frascherelli: i cinque pilastrini in muratura e doppio tubo metallico tra un elemento e l'altro che formano il parapetto sono infatti ritenuti usurati e pericolanti, e pertanto andranno rimossi.

Questi infatti "versano in condizioni manutentive assolutamente precarie - si legge nel testo - e, nonostante la 'cerchiatura' metallica degli stessi realizzata dal reparto manutenzione, non è possibile garantire la loro stabilità, concretizzandosi quindi il serio rischio di crollo improvviso sull'arenile sottostante".

Per tutelare non solo i passanti ma anche i bagnanti da possibili crolli "si rende prioritario intervenire con urgenza", scrive il primo cittadino: oltre alla demolizione nel mentre sarà quindi interdetto l'accesso al ballatoio e alla porzione di spiaggia corrispondente al luogo d'intervento.

Se a questa criticità verrà quindi posto rimedio il prima possibile, per veder completato il restyling della parte mancante di passerella, distrutta dalle mareggiate due anni or sono, bisognerà invece attendere.

"I fondi (e parliamo di circa 230 mila euro) sono già stati stanziati, il progetto approvato e restiamo solo in attesa delle autorizzazioni necessarie da parte della Sovrintendenza. I lavori che porteranno alla nuova passerella definitiva contiamo di affidarli entro la fine dell'anno, non prima" spiega l'assessore ai Lavori Pubblici e al Demanio Andrea Guzzi, allontanando così quasi definitivamente, visti i tempi, la realizzazione di una soluzione tampone per la stagione estiva in corso.