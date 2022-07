Camion incastrati a Stella Santa Giustina, Anas posiziona i movieri a S. Bernardo e al Giovo

"Dopo diverse segnalazioni ANAS sta predisponendo ulteriori movieri all’altezza della rotonda di San Bernardo a salire e del fortino del Giovo a scendere così da riuscire definitivamente ad ovviare a questa pesantissima situazione".

Il sindaco di Stella Andrea Castellini ha aggiornato in merito alla criticità che si verifica da tempo legata al passaggio dei mezzi pesanti che in più di un'occasione sono rimasti incastrati mettendo in ginocchio la viabilità sulla Sp334.

A Stella Santa Giustina è infatti presente il cantiere per il consolidamento della scarpata a valle creato da un'alluvione di qualche anno fa con il semaforo presente che ha creato in passato più di una polemica.

Gli autoarticolati infatti molto spesso transitano sul tratto nonostante i divieti per i mezzi pesanti superiori alle 7.5 tonnellate, rischiando così di rimanere bloccati nelle curve.