Urbe entra nel Parco del Beigua, il comune: "Organizzeremo un evento per festeggiare questo ingresso atteso da anni"

Nel Consiglio Regionale di ieri è stato disposto che il comune di Urbe, dopo anni, entrerà a far parte del Parco Naturale Regionale del Beigua e non può che esserci soddisfazione nell'amministrazione comunale che da tempo attendeva questa decisione.

"L’ingresso di una porzione del Comune di Urbe, di circa 132 ettari in località passo del Faiallo, all’interno dell’area protetta, deriva da una richiesta formalizzata dal Comune stesso con Deliberazione del Consiglio n.17 del 12 aprile 2017 - dicono dal comune della Valle dell'Erro - La perimetrazione proposta non comporta alcuna ulteriore misura vincolistica né per i proprietari di terreni e immobili, né per gli operatori del comparto forestale o per la raccolta dei funghi".

"L’ingresso di questa piccola ma meravigliosa porzione di territorio consentirà, nei prossimi mesi, all’intero territorio del Comune di Urbe di entrare a far parte dell’Unesco Beigua Geopark - proseguono - Nel corso del mese di settembre, si prevede l’organizzazione di un evento per festeggiare tutti assieme questo ingresso, atteso da tanti anni, che si auspica possa aiutarci nello sviluppo turistico e nella tutela del nostro territorio contro malaugurate ipotesi di sfruttamento minerario".

"Un percorso lungo e contorto il cui felice esito si deve anche al costante e sereno confronto con tutte le parti in causa, anche quelle meno favorevoli al Parco. Un grande ringraziamento a tutti coloro che, come noi, ci hanno sempre creduto e supportato" concludono dal comune di Urbe.