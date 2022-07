Savona, insulti sessisti contro l'ex sindaco Caprioglio, condannato l'autore: "Il rispetto per le donne inizi dalle parole che spesso vengono usate come pietre"

Era stata insultata pesantemente con epiteti sessisti quando era sindaco e aveva deciso di denunciare con il Tribunale di Savona che ha condannato l'autore degli insulti.

Ad essere coinvolta l'ex prima cittadina di Savona Ilaria Caprioglio che non era stata a guardare dopo la gogna subita sui social.

"È stata emessa dal Tribunale Penale di Savona la sentenza di condanna, multa e cospicuo risarcimento dei danni morali, all’esito del processo penale in cui mi ero costituita parte civile a seguito dei gravi insulti sessisti rivolti nei miei confronti, quando ero Sindaco, da uno dei tanti leoni da tastiera: insulti offensivi della mia dignità di donna, lesivi del mio onore e del decoro mio personale e della carica istituzionale che ricoprivo all'epoca dei fatti" ha detto Ilaria Caprioglio.

"La libertà di espressione e di critica, come ogni libertà, trova il proprio limite naturale e giuridico nel rispetto dei diritti altrui. Ho sempre riposto la massima fiducia nella Giustizia e questa sentenza ne è conferma, desidero inoltre ringraziare l'avvocato Luca Barbero - prosegue l'ex sindaco di Savona dal 2016 al 2021 - Devolverò il risarcimento in favore di associazioni che operano in favore delle fasce deboli".

'Ritengo che il rispetto per le persone, e per le donne in particolare, inizi dalle parole che troppo spesso vengono usate come pietre e che si debbano sempre denunciare tali comportamenti, lo dobbiamo soprattutto alle più giovani" conclude Ilaria Caprioglio.