Tragedia a Pietra Ligure, 68enne muore in mare: vani i tentativi di salvataggio dei bagnini

Tragico epilogo questa mattina a Pietra Ligure.

Un uomo, 68 anni, originario di Crema, ha infatti perso la vita nel mare pietrese nei pressi del pontile "Marinai d'Italia", in prossimità dei Bagni Lido.

Secondo le prime informazioni, il 68enne - raggiunta la spiaggia direttamente dall'accesso del molo - si è tuffato in mare senza però riemergere probabilmente a causa di un malore. A dare l'allarme alcune persone presenti sul pontile, con i bagnini del vicino stabilimento balneare che sono intervenuti per cercarlo ritrovandolo esanime sul fondale. A complicare le operazioni anche una serie di pesi da sub che l'uomo aveva indossato.

Immediato l'intervento dei militi di Pietra Soccorso e dell'automedica del 118 che, dopo i primi tentativi dei bagnini, hanno insistito con le manovre di rianimazione: purtroppo però non c'è stato più nulla da fare.

Sul posto presente anche la polizia locale. Il corpo è sul litorale in attesa del via libera per la rimozione da parte del Pubblico Ministero Chiara Venturi.