Albenga, al via la rassegna teatrale dell’Ambra: “La finta ammalata” di Goldoni il primo spettacolo

Ai blocchi di partenza la rassegna teatrale del Teatro Ambra: parte ufficialmente, dopo quasi tre anni di stop, giovedì 15 dicembre.

Il sipario dell’Ambra si aprirà con uno spettacolo di Carlo Goldoni fra i meno rappresentati, “La Finta ammalata”. In scena Franco Oppini nelle vesti di Pantalone, al suo fianco un cast d’eccezione: Miriam Mesturino, Roberto d’Alessandro, Giorgio Caprile, e con Luca Negroni, Giorgia Guerra, Riccardo Feola e Ada Alberti. Adattamento e regia di Giorgio Caprile.

Pantalone è uno dei più ricchi uomini della città, ma in casa sua regna preoccupazione visto che da tempo Rosaura, la sua amatissima figlia, resta sempre a letto e mostra vari sintomi di malattia. A nulla sono serviti i tentativi finora intrapresi da Pantalone e da Beatrice, amica di Rosaura, per farla guarire: ella sostiene di non riuscire a respirare e rifiuta il cibo. Ben presto è chiaro che la giovane soffre di mal d'amore. La finta ammalata svela di essere innamorata, proprio del medico che viene a visitarla, il dottor degli Onesti.

“Di comune accordo con l’amico Giorgio Caprile abbiamo voluto proporre, fuori abbonamento, una due giorni del suo spettacolo - spiega Mario Mesiano, attore e direttore del Teatro Ambra di Albenga -, infatti ‘La finta ammalata’ andrà in scena giovedì 15 dicembre ad Albenga e venerdì 16 ad Alassio. Spero e credo che, dopo tanto tempo, la gente continui a stare vicina al Teatro Ambra e che, come ogni stagione, accorra numerosa. La risposta, ad oggi, devo dire che è stata positiva, traspare la voglia di Teatro dopo tanto digiuno”, conclude Mesiano.

Il programma, che prevede ancora nove spettacoli in cartellone. Proseguirà fino al 22 aprile 2023. Di seguito date, titoli e protagonisti.

MERCOLEDI' 28 DICEMBRE 2022 ORE 21,00 (SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO)

MARCO GHINI E BRUNO ROBELLO DE FILIPPIS

“A SCUOLA DI VITA”

SPETTACOLO BENEFICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BASTA POCO

SABATO 4 FEBBRAIO 2023 ORE 21,00

ALESSANDRO BENVENUTI

“PANICO MA ROSA”

DIARIO DEL TEMPO SOSPESO

Di e con Alessandro Benvenuti

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 ORE 18,00

DEBORA CAPRIOGLIO – EDY ANGELILLO

BLAS ROCA REY – ADELMO FABO

“LA CILIEGINA SULLA TORTA”

scritto e diretto da Diego Ruiz

SABATO 25 FEBBRAIO 2023 ORE 21,00

MARGHERITA FUMERO – MARIO BOIS – MAURO VILLATA

“SHERLOCK HOLMES”

E IL MISTERO DI LADY MARGARET

Giallo comico di Valerio di Piramo e Cristian Messina

SABATO 18 MARZO 2023 ORE 21,00

COMPAGNIA TEATRALE MASANIELLO

“O’ SCARFALIETTO”

Di Eduardo Scarpetta, Regia di Alfonso Rinaldi

DOMENICA 19 MARZO 2023 ORE 18,00 (SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO)

FRANCO FASANO

“IO AMO: …Così ogni tanto mi oriento”!ù

Incontro tra musica e parole unisce

PRESENTAZIONE LIBRO E SPETTACOLO MUSICALE AD OFFERTA LIBERA PRO AMBRA

DOMENICA 2 APRILE 2023 ORE 18,00

MARCO FALAGUASTA

“NON CI FACCIAMO RICONOSCERE”

Di Marco Falaguasta regia di Gabrilele Pignotta

SABATO 15 APRILE 2023 ORE 21,00

KETTY ROSELLI

alla chitarra LUCIANO MICELI

“WOMAN IN ROCK”

di e con Ketty Roselli

SABATO 22 APRILE 2023 ORE 21,00

MARIO MESIANO – CARLA LOMBARDI

con l'amichevole video/partecipazione di MAX PISU

“AL CUOR NON SI COMANDA”

di Carla Lombardi, regia di Mario Mesiano

Informazioni e prenotazioni al numero di telefono 392.1854443