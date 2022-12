Dolci Natalizi e sorrisi: piccoli consigli, grandi bontà e denti sani

Cari Lettori, già da alcune settimane, con l’avvicinarsi del Natale, appaiono nelle vetrine i dolci tipici delle feste, sia quelli di tradizione locale che quelli diffusi su tutto il territorio nazionale.

Quasi tutti noi li acquistiamo, per rispettare la tradizione e per toglierci qualche sfizio goloso, ma nel mangiarli abbiamo talvolta qualche senso di colpa, chi perché teme vadano a discapito della linea, chi perché è convinto che danneggino i denti.

Proprio per questi ultimi scrivo queste poche righe, in modo da tranquillizzarli e far si che si possano godere il momento…

Come vi ho già detto altre volte: per quanto riguarda i denti NON ESISTONO CIBI PROIBITI, a condizione che:

· Si abbia un sorriso sano e curato: i denti sani sono “a prova di torrone”

· Non si ecceda con gli “assaggini”: come vi dico sempre i nostri denti vengono “attaccati” dagli acidi (prodotti dai batteri che vivono nella nostra bocca), ogni volta che assumiamo un cibo di qualsiasi natura (esclusa l’acqua…) ma, per fortuna, la nostra saliva li “rattoppa”… però può farlo un massimo di 5 volte nell’arco della giornata. All’interno di quei cinque momenti potete mangiarvi anche un intero pandolce genovese senza danneggiare il vostro sorriso…

Naturalmente io vi ho parlato solo di denti, essendo questa la mia competenza, ma se guardiamo la salute in generale qualche limitazione in più la dobbiamo prendere in considerazione… ma anche in questo caso, per una persona sana, non esistono cibi proibiti, purchè non si ecceda costantemente per lunghi periodi…

Mi spiego meglio: se durante una cena con gli amici o il pranzo con i parenti ci mangiamo non una bensì tre fette di panettone, ma nel resto della settimana continuiamo a seguire la nostra dieta varia ed equilibrata, non avremo conseguenze negative. Se invece con i primi di dicembre iniziamo ad aprire panforti e pandori e ad ogni pasto ce ne facciamo fuori uno, facilmente arriveremo all’epifania quantomeno con qualche chilo di troppo…

Un altro aspetto importante riguarda la qualità dei cibi: visto che abbiamo stabilito di non eccedere, privilegiamo i prodotti di qualità e di produzione locale: ogni regione ha le sue golosità natalizie da offrire e, scegliere un dolce artigianale, magari fatto dal pasticcere di nostra fiducia, ci da maggiori garanzie sia sulla sua freschezza che sulla qualità degli ingredienti utilizzati. Le “cose buone” (nella giusta quantità…) sono migliori anche per la salute, danno più soddisfazione al nostro palato ed educano i bambini a fare scelte consapevoli… che poi ripeteranno facilmente per tutta la vita.

Quindi buon appetito… e buon Natale!

