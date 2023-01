Biodigestore di Colli attivo nel 2025, i rifiuti dell'imperiese ancora nel savonese

In attesa che entri in funzione il nuovo biodigestore di Colli a Taggia, che dovrebbe essere ultimato entro circa un paio d'anni, i rifiuti indifferenziati dell'imperiese saranno accolti ancora nelle discariche savonesi di Bossarino e del Boscaccio. Oltre che nella genovese Scarpino.

Lo prevede l'accordo della Provincia di Imperia con Regione Liguria, attivo ora fino al 31 dicembre del 2025, illustrato dal sindaco di Vallecrosia e vicepresidente della Provincia delegato all’Ambiente, Armando Biasi, nel corso dell'assemblea sindaci dedicata ai rifiuti tenutasi nella serata di ieri (16 gennaio, ndr) durante la quale è stato reso noto ai primi cittadini imperiesi il nuovo modello di segreteria d’ambito che comporterà per i comuni costi inferiori del 30 per cento per complessivi per 400mila euro.