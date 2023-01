Lampade a batteria Zafferano, qualità e bellezza Made in Italy

Le lampade a batteria Zafferano sono un chiaro esempio della qualità e della bellezza del Made in Italy. Un successo internazionale che dimostra come il nostro Paese sia in grado di regalarci grandi soddisfazioni e vere e proprie opere d’arte, in grado di unire utilità e design. Le lampade a batteria Zafferano, non a caso, sono frutto di grande ingegno e hanno ottenuto da subito un successo internazionale e senza pari.

Lampade a batteria Zafferano, la storia di un’azienda

Zafferano è un sogno che si realizza e un’azienda che ha superato ogni limite grazie alla creatività. Il marchio è stato fondato nel 2001 per volere di Federico de Majo, designer veneziano, con lo scopo di personalizzare e decorare ogni ambiente – dalla casa all’ufficio – dando espressione massima al design italiano, all’estetica e alla funzionalità.

Zafferano punta proprio sulla sensibilità naturale degli italiani verso la cultura e la bellezza, scegliendo e rispettando il genio artigiano. A ciò si unisce la voglia di innovare e di puntare sulle nuove tecnologie.

Quali sono i valori del marchio Zafferano? Prima di tutto la concretezza, la volontà di raccontarsi sempre al meglio, la solidità e la chiarezza. Ma anche il valore e il legame con le origini, una continuità con il passato, grande esperienza e curiosità, oltre a una propensione per l’audacia e la ricerca.

Cos’hanno di speciale i prodotti Zafferano? Si tratta di prodotti che sono stati studiati da team di esperti per poter rispondere alle necessità reali e che si adattano sia alla clientela privata che al retail o al settore dell’horeca. L’azienda offre un catalogo vasto di oggetti esclusivi ed eccellenti, destinati a un uso quotidiano, ma senza mai perdere la propensione per il Made in Italy e per l’innovazione. I marchi in particolare sono tre e abbracciano tutto l’universo che questa impresa ha voluto raccontare e scandagliare al meglio.

· Zafferano Tableware, ormai celebre e amatissimo brand di calici per la degustazione, di bicchieri colorati, ma anche accessori in vetro e in porcellana;

· Zafferano Lampes-à-porter, con lampade portatili e lampade ricaricabili con cui è possibile creare ovunque un'atmosfera perfetta;

· Zafferano Ailati Lights, con degli apparecchi di illuminazione caratterizzati da linee pulite e minimaliste, sia per interni che per esterni; e delle luci personalizzabili per realizzare dei progetti su misura.

Lampade a batteria Zafferano, perché sceglierla

La lampada a batteria Zafferano non è solamente un pezzo di design, ma è anche un oggetto utilissimo da utilizzare durante la giornata e in tutte le stagioni. In camera da letto come in studio, sul comodino come sulla scrivania, la lampada a batteria unisce stile e funzionalità consentendo di illuminare al meglio qualsiasi angolo della casa, aggiungendo sempre un tocco di giusta personalizzazione in modo versatile.

Basta infatti anche solo un piccolissimo punto luce per trasformare completamente un ambiente, rendendolo da subito caloroso e accogliente, donando inoltre stile e carattere a tutto l’arredo. Le lampade a batteria sono una soluzione sempre più diffusa e apprezzata per illuminare gli angoli bui o le stanze dove non arriva luce e non ci sono prese elettriche. Gli usi di questi oggetti però non si fermano assolutamente qui. Aiutano infatti ad arredare e a illuminare senza dover usare per forza dei lampadari.

Dove metterle? C’è davvero l’imbarazzo della scelta anche perché i vantaggi per chi sceglie una lampada a batteria sono tantissimi. Si può posizionare nella camera dei bambini, per avere una luce aggiuntiva, ma anche portare in salone per creare la giusta atmosfera durante una serata romantica o una cena con gli amici. Va benissimo anche all’ingresso e – perché no – in terrazza o in giardino.

Redazione a cura di LinkEasy