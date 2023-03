Savona, la Guardia di Finanza acquisisce documenti nella sede di IncentiviItalia: diversi gli esposti in Procura

Un blitz della guardia di finanza disposto dalla Procura di Savona per acquisire documentazioni a seguito dei diversi esposti che si sono susseguiti negli ultimi mesi.

Ad essere coinvolta l'azienda savonese IncentiviItalia che ha sede a Savona in Corso Italia.

Nata come startup innovativa, si legge sul loro sito, "che ha creato il primo e unico database in Italia che viene aggiornato quotidianamente, all’interno del quale facciamo confluire tutte le opportunità Nazionali, Internazionali ed Europee rivolte a imprese, persone fisiche, associazioni, cooperative ed enti pubblici. Grazie a questo importante strumento siamo in grado di selezionare le migliori agevolazioni attive ed in attivazione per qualsiasi settore e dimensione aziendale. Abbiamo anche un business model innovativo: se non troviamo un bando per il tuo progetto, ti restituiamo il compenso".

E proprio ques'ultimo aspetto che è stato contestato a più riprese da diverse persone che si sono affidate a loro tanto da portarli poi a presentare molteplici denunce.

E non sono mancate anche le recensioni negative sulla piattaforma TrustPilot da chi si è sentito truffato dall'azienda. La stessa per altro a più riprese si è difesa dalle accuse.

"L’approvazione dei bandi è vincolata dalla buona reputazione che ogni soggetto deve avere verso lo Stato, soprattutto in termini economici e finanziari. Spesso i decreti deliberano 60/90 giorni di attesa per l’approvazione dei bandi, ma in periodo Covid e post Covid i tempi di attesa hanno superato anche i 12 mesi - dicono da IncentiviItalia - Tutto questo per dirvi che qualche “volpe” che ha atteso più del dovuto o che aveva precedenti e non ha potuto accedere ai bandi ha deciso di screditarci attraverso un portale di recensioni! A onor del vero, vi invito a visitare la pagina della Vostra Banca sullo stesso portale, noterete le similitudini della reputazione probabilmente descritta da soggetti che probabilmente non hanno ricevuto mutui e prestiti".

Dal sesto piano del Palazzo di Giustizia comunque il riserbo è alto.