Andora, l’Arma Azzurra compie 100 anni: le celebrazioni al Distaccamento Aeronautico Militare Capo Mele

Il centenario dell’Aeronautica Militare, con il suo motto “In volo verso il futuro”, è un’occasione per sottolineare il lavoro degli uomini e delle donne in “Azzurro”, quest’ultime entrate in Forza Armata dal 2000, che operano silenziosamente con umiltà, senso del dovere e professionalità al servizio del Paese.

Una Forza Armata a difesa dello Stato e per la salvaguardia delle libere istituzioni, che dispone di uno strumento aereo diversificato ed equilibrato con specifiche capacità di proiezione, perfettamente integrabile in contesti internazionali o multinazionali per condurre operazioni interforze, eterogenee e complesse, sul territorio nazionale ed internazionale. Un’Aeronautica Militare sempre vicina alla collettività e a disposizione del cittadino, anche in circostanze di pubblica calamità e in frequenti casi di straordinaria necessità ed urgenza.