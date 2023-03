Poste, in Liguria 3.500 dipendenti al voto per il rinnovo delle Rsu

Si svolgeranno il 28 e il 29 marzo in tutta la Liguria le votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali in Poste.

L’appuntamento, che non si svolge da 12 anni, coinvolgerà circa 3.500 dipendenti di Poste in Liguria. Tra le principali vertenze portate avanti sul territorio ligure la questione della carenza di organici, del precariato e della chiusura degli sportelli “La vertenza organici è una tra le più spinose di Poste – commenta Umberto Cagnazzo Coordinatore regionale Poste per Slc – più volte come Slc Cgil abbiamo denunciato e scioperato contro la mancanza di personale e lo stato di precarietà che molti colleghi hanno dovuto subire per anni e che molti stanno ancora vivendo. A questi problemi se ne aggiungono altri non meno pesanti come quelli sulle continue pressioni e la sempre peggiore condizione lavorativa nella sportelleria e nelle sale di consulenza dove i colleghi sono sottoposti a pressioni per incrementare la vendita dei vari prodotti”.

Slc Cgil invita tutte le lavoratrici e i lavoratori di Poste a partecipare al voto in modo da poter esercitare un proprio diritto e scegliere i propri rappresentanti sindacali.