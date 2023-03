'Stelle nello Sport', Toti e Ferro alla raccolta fondi per la Gigi Ghirotti

“Dopo gli anni in cui a causa del covid abbiamo dovuto rinunciare a questo evento, torna finalmente una grande classica della città di Genova. Vuol dire riprendere anche i nostri riti, considerato che l’anno prossimo saranno le nozze d’argento di questa manifestazione.



È un Galà dello Sport che mette insieme da un lato il premio consegnato quest’anno al Ct della nazionale di Pallavolo, quindi all’uomo che ha regalato allo sport italiano grandi soddisfazioni, e, dall’altro, la Gigi Ghirotti con tutto quello che conosciamo bene grazie al lavoro del Prof Henriquet per le persone che affrontano momenti molto difficili. È dunque un evento che mette insieme cultura dello sport e solidarietà, un binomio straordinario, con la partecipazione di tante persone che si ritrovano insieme in questa bella serata”.



Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, intervenuto ieri sera insieme all’assessore regionale allo Sport Simona Ferro al ‘Charity Dinner delle Stelle’, una serata di beneficenza nella cornice dell’Acquario di Genova per raccogliere fondi a favore della Gigi Ghirotti. Ospite d’onore, Fefè De Giorgi, l’allenatore della Nazionale Italiana di Pallavolo campione del mondo a cui è stato consegnato il premio ‘Un cuore da leone’ nel ricordo di Gian Luca Corti.