Valori antifascisti e promozione di democrazia e Costituzione: la mission dell'associazione "Il 25 Aprile"

La promozione dei valori antifascisti, della democrazia e della Costituzione questa la mission dell’associazione “Il 25 Aprile” costituita dalle Anpi del comprensorio (Albenga, Alassio, Andora, Leca, dall’Anpi provinciale di Savona), FVL di Albenga, Isrec di Imperia e Savona e l’Aned.

Fanno parte del consigli direttivo dell’associazione: Claude Acasto, Riccardo Aicardi, Eraldo Ciangherotti, Federico Giordano, Maurizio Gualdi, Nicola Nante, Iuri Patrone, Francesca Timo i quali hanno eletto all’unanimità quale presidente l’ex sindaco di Albenga e per anni Presidente del Comitato Antifascista Mariangelo Vio.

“Approfondire il senso dei tesori che la resistenza ci ha lasciato, cioè la democrazia e la Costituzione, non solo credo che sia sempre più necessario, ma che rappresenti, addirittura, un dovere, così come lo è quello di far conoscere, specialmente ai giovani, i valori antifascisti che sono la base del più importante e bel libro del mondo: la nostra Costituzione” con queste parole il presidente Mariangelo Vio presenta l’Associazione “Il 25 Aprile” il cui nome è stato scelto proprio per far capire chiaramente i temi che la stessa intende promuovere e affrontare.

“Fanno parte dell’associazione diverse e importantissime realtà: le Anpi del comprensorio (Albenga, Alassio, Andora, Leca, dall’Anpi provinciale di Savona), Fvl di Albenga, Isrec di Imperia e Savona e l’Aned. Tra i principali scopi che come associazione intendiamo perseguire ci sono quello di creare un luogo dove raccogliere la memoria della resistenza del comprensorio e promuovere e diffondere i valori della democrazia e della Costituzione nata dalla resistenza e in antitesi al fascismo che genera dittature”, prosegue.

“In quanto ligure sono per definizione testardo. So che i nostri sono obiettivi importanti e questa sarà impresa lunga e laboriosa, ma come per la medaglia al valore civile, riusciremo a portare a casa i risultati che ci siamo prefissati”, conclude la Vio.