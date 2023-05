Una savonese Prima Arpa del Teatro San Carlo di Napoli: è Elèna Vallebona

Diventare Prima Arpa del Teatro San Carlo di Napoli, un ruolo prestigioso di cui potrà fregiarsi la savonese Elèna Vallebona. La 24enne nata a Savona ha infatti vinto il concorso, che per quel ruolo si attendeva ormai dagli anni '80, precedendo circa 70 concorrenti.

Una passione per la musica nata sin dalla tenera età grazie alla mamma chitarrista e coronata con il diploma ottenuto con il massimo dei voti al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli. Dalla Liguria si è spostata al seguito della famiglia prima in Argentina per poi tornare in Italia, ad Agropoli (Salerno), dove risiede ancora oggi.

Elèna Vallebona ha frequentato la Haute École de Musique de Lausanne e nel luglio del 2022 si è esibita al World Harp Congress di Cardiff stregando coloro che l'avevano scelta tra i primi 25 artisti emergenti a fronte di 500 candidature.

Di lei si parlò sulle pagine del nostro quotidiano già nel 2014 in occasione della sesta Giornata dell’Assfad.