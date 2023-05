Attimi di paura per un incendio divampato nella notte ad Ellera, frazione del comune di Albisola Superiore. Secondo quanto riferito, le fiamme avrebbero coinvolto sette autovetture e alcuni scooter.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco. Le cause del rogo sono ancora in via di accertamento. Nessuna persona ha riportato conseguenze fisiche.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine.