Alcolici ai minorenni, ancora una sospensione della licenza per 7 giorni un bar di Finalpia

A distanza di circa un anno, torna a essere sospesa per sette giorni, nel rispetto dell'ordinanza emessa dalla Questura di Savona, la licenza di un bar di Finalpia nel quale gli agenti della Polizia locale hanno accertato la vendita di alcolici a minorenni.

L'episodio contestato si riferisce allo scorso fine settimana e costituisce una violazione dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

In particolare, gli agenti del comando finalese hanno riscontrato la somministrazione e vendita di bevande alcoliche a un gruppo di sedicenni ai quali il titolare non aveva chiesto né accertato l’età al momento di servirgli i cocktail alcolici.

Il provvedimento è stato quindi notificato quest'oggi (12 luglio, ndr) dalla Polizia Locale.

"Proseguirà per tutta la stagione estiva l’impegno delle Forze dell’Ordine che, come in questo caso, proseguiranno ad intervenire in stretta sinergia nel comune obiettivo della tutela non solo dei cittadini ma anche di tutti quegli esercenti (la maggior parte) che operano in adesione alle regole del settore" fanno sapere dalla Questura savonese.