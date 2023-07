Albissola, prolungato fino all'una nel weekend il servizio notturno della polizia locale

E' partito già dalla fine di giugno il piano di sicurezza urbana per l'estate 2023 predisposto dall'amministrazione di Albissola Marina con l'iniziativa e coordinamento del vice sindaco e assessore alla polizia locale Luigi Silvestro.

È stato sviluppato già dal 24 giugno, come nelle due precedenti estati, un servizio notturno di vigilanza privata che prevede l'utilizzo di almeno 2 steward fino a tutto il mese di luglio mentre ad agosto diventeranno 3 gli operatori dedicati al presidio notturno del borgo e che vigileranno sul territorio cittadino con lo scopo di contrastare i fenomeni di degrado urbano come atti di vandalismo ed il monitoraggio degli assembramenti nelle aree pubbliche, con particolare attenzione su alcune zone ritenute particolarmente sensibili come il centro storico, Piazza Lam, Piazza Liguria, Piazza Lombardia, il campetto da basket in fondo a Viale Faraggiana e i giardini ex Arcos.

Il servizio di questi “street tutors” si svolge nelle notti di tutti i fine settimana, nelle quali si registra solitamente una maggiore affluenza, in orario 01,00 – 05,00 per un totale di 19 serate fino al 20 di agosto.

"È stato prolungato l'orario serale della polizia locale indicativamente sempre nei fine settimana estivi fino quasi all'una di notte (dalle 19.00 alle 00.50 ), salvo la possibilità, in base alle esigenze del servizio ordinario giornaliero o di particolari differenti date dove si prevedono particolari criticità e/o maggiori affluenze, di mantenere una certa flessibilità sul calendario programmato, prevedendo appunto la possibilità di modificare le serate previste del servizio straordinario dei vigili anche per eventuali date infrasettimanali - dice il vicesindaco e assessore Silvestro - Nell'ambito di questo progetto serale svolto dai nostro vigili urbani, si prevedono tra l'altro controlli sul rispetto dei regolamenti di polizia urbana e di decoro, il controllo di pubblici esercizi, il presidio su alcune zone particolarmente attenzionate come ad esempio Piazza Lam, controlli di polizia stradale con etilometro".

Già nelle prime serate in cui è stato attivato questo servizio, gli agenti della polizia municipale hanno avuto modo di identificare una ventina di ragazzi che si concentrano in Piazza Lam/Piazza Vittorio Veneto recando spesso disturbo alla quiete pubblica e disordini vari. Sono state fermate e controllate anche svariate decine di autoveicoli i cui conducenti sono stati sottoposti ad alcol test con etilometro.

"È stata potenziata anche la videosorveglianza e già nei mesi precedenti con l'avvio della stagione turistica vera e propria si è provveduto ad installare nuove telecamere ad es: in zona Muda, nel crocevia tra via Rossini/Viale Perata/Viale Liguria, in zona di Piazza Lam - conclude Silvestro - E' di questi giorni inoltre la notizia che il Ministero dell'Interno ha inserito anche il nostro progetto di potenziamento della videosorveglianza che abbiamo presentato insieme a Savona e che prevede l'installazione di nuove telecamere con sistema di lettura targhe per potenziare almeno per quanto ci riguarda, il controllo soprattutto dei varchi dell'Aurelia. Insomma riteniamo che l'implementazione e ammodernamento tecnologico del nostro sistema di videosorveglianza, rappresenta un elemento importante del nostro sistema sicurezza del territorio urbano ed elemento significativo di deterrenza nei confronti degli atti di vandalismo e di microcriminalità e per questo è nostra intenzione continuare ad investire in tal senso anche nei prossimi anni".