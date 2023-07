Casino Skrill: tutto sul veloce ed efficiente metodo di pagamento!

Lanciata nel 2001 con il nome di Moneybookers, oggi Skrill costituisce una delle tipologie di pagamento più utilizzate al mondo. Il suo successo è stato repentino, tanto che già dopo un anno e mezzo dal debutto, contava già quasi due milioni di utenti. Da qui ha portato avanti uno straordinario processo di crescita, capace di consacrarla all’attenzione generale.

Oggi anche chi è meno ferrato sulle metodologie dei sistemi di transazione, sa benissimo quanto sia un’ottima alternativa al celeberrimo Paypal. Oltre a garantire delle veloci movimentazioni, vanta delle ottime tecnologie di sicurezza, capaci di respingere gli eventuali assalti degli hacker informatici.

Skrill: un operatore serio e qualificato

Se il boom di internet ha portato degli innegabili vantaggi, è altresì vero che bisogna prestare particolare attenzione alle minacce della rete. L’esperienza maturata sul campo, coniugata alla spiccata spinta al miglioramento, vale le fortune di Skrill. La community, diventata molto più scafati nella scelta dei canali di transazione, le riconosce queste qualità, certificata pure da licenze internazionali.

Nella fattispecie, il dipartimento governativo Her Majesty’s Revenue and Customs classifica Skrill Limited quale operatore di servizi finanziari. Subito registrata alla Financial Conduct Authority del Regno Unito, la società è quotata sul FTSE 250 ed è abilitata a operare dai Governi locali.

Sulla base di tali credenziali, era da preventivare il boom di Casinò Skrill, puntualmente avvenuto. Tantissimi siti di gambling online accettano Skrill e a grande richiesta. Hanno saputo cogliere il forte interesse provato dagli internauti, adoperandosi a soddisfare le loro esigenze. Talmente è diffuso da far più notizia la sua assenza.

Se all’inizio può capitare di avere qualche momento di impasse, ben presto vi si sviluppa una buona familiarità. Lo staff ha eseguito, infatti, un lavoro maniacale per rendere intuitivi i meccanismi.

Un neofita potrebbe scambiarlo per un sistema rudimentale, ma non è così. Dietro c’è un’ottima padronanza della materia, declinata in una configurazione user-friendly.

Casinò Skrill: depositi e prelievi

Mentre in passato le operazioni di deposito e prelievo richiedevano diversi giorni, nell’epoca attuale la situazione è cambiata, in meglio. A differenza delle classiche soluzioni come il bonifico bancario, i tempi medi di attesa si allungano parecchio, i moderni eWallet risultano davvero veloci.

In nemmeno cinque minuti dall’ordine, l’accredito sul conto tramite Skrill viene completato. Ed è pura manna dal cielo per i giocatori, poiché hanno l’opportunità di scendere subito in campo. Quando l’istinto chiama rispondere è quasi un obbligo. Una volta ultimata la transazione vi sarà maniera di divertirsi con tutti i titoli da live casinò disponibili sulla piattaforma.

Spetterà al giocatore stabilire quali prodotti provare: tra le slot machine e i tablet games, ha solo l’imbarazzo della scelta. Sfidare la sorte (e pregustare delle ricche vincite) trasmette pura adrenalina, che gli appassionati ben conoscono. Un po’ di pazienza in più occorre, invece, nel caso dei prelievi.

Ciò poiché gli addetti di Skrill e gli istituti finanziari hanno il dovere di verificare il rispetto dei requisiti. A ogni modo, si parla di intervalli parecchio ristretti: nell’ordine delle 24 o, massimo, 48 ore, la procedura sarà completata. Sulla velocità incidono vari fattori, uno su tutti la domanda che il personale deve rispondere in quel determinato momento.

Di solito, i giorni caldi sono quelli del week-end dove, tra l’altro, vengono spesso concessi degli allettanti bonus. Comunque, nemmeno nel corso della settimana gli operatori hanno modo di battere la fiacca, specie perché sempre più casinò online prevedono degli incentivi nella settimana.

Per avere delle stime dettagliate si raccomanda, comunque, di parlarne apertamente con il centro di customer care del singolo portale. Un membro del team sarà in grado fornire delle delucidazioni esaustive, spazzando via qualsiasi dubbio.

I limiti

I limiti di deposito e prelievo vengono definiti direttamente dal sito di casinò, il che ne giustifica le differenze. A livello indicativo, la cifra minima di accredito è di 10 o 20 euro, mentre il massimo tende a cambiare parecchio, fino a raggiungere addirittura i 10 mila euro. Per quanto riguarda il ritiro delle somme presenti sul conto, la soglia minima ruota intorno ai 10-30 euro.

Quella massima può raggiungere dei significativi importi, anche di 5 mila euro, con riferimento, però, alla settimana. Inoltre, i cosiddetti giocatori VIP possono avere dei limiti più ampi, a tutto vantaggio degli high roller, ovvero degli iscritti che scommettono spesso o, perlomeno, mettono sul piatto delle cifre importanti.

Funzionalità extra e mobile app

Oltre all’ottima base di partenza, Skrill ha avuto il merito di implementare delle nuove funzioni nel corso degli anni di onorata attività. Tra le più interessanti, spicca il cosiddetto 1-Tap, che permette di memorizzare i dati e di compiere, dunque, la transazione all’istante.

Per stimolare i giocatori all’impiego del portafoglio elettronico sono, altresì, contemplati il programma fedeltà Knect e quello VIP. Il servizio di assistenza clienti può essere contattato mediante l’efficiente servizio di live chat o, in alternativa, mediante e-mail. Prima sarebbe il caso di verificare se il tema di interesse non sia già stato trattato nella sezione F.A.Q., riepilogativa delle domande più ricorrenti.

Una realtà tanto evoluta come Skrill non si poteva esimere dal prevedere un’app mobile, scaricabile sui dispositivi di ultima generazione, sia iOS che Android. È sufficiente accedere all’App Store o Google Play e fare partire il download.

Le funzionalità sono le stesse della controparte web, ma navigare tra le molteplici voci è semplificato dal design responsive. Da prassi, prima di scaricare il software sarebbe opportuno verificare il rispetto dei requisiti minimi di sistema e di avere sufficiente memoria libera a disposizione.