Anche a Savona le false lettere dell'Inps ma è una truffa

“La informiamo che il nostro sistema automatico Inps ci ha indicato che lei soddisfa tutti i requisiti e le condizioni per recuperare l’importo d 715 sulle tasse e/o contributi pagati nell’anno 2022”.

Questa lettera è arrivata anche ad alcuni savonesi ma si tratterebbe di una truffa che da mesi circola in varie parti d'Italia e per la quale l'Inps ha già avvisato con alcuni comunicati sul suo sito e sui social. Sfruttando un falso logo Inps, la lettera viene inviata via mail e nel messaggio si afferma che i dati bancari della persona a cui è indirizzata la mail sono sbagliati.

Si invita così il destinatario una serie di informazioni come il codice Iban per il presunto versamento di rimborso Iban che però viene sfruttato solo per prendere denaro al malcapitato.

Sui canali social l’Inps ha messo in guardia da questo ennesimo tentativo di “phishing” e ricorda che Inps non acquisisce in alcun caso, telefonicamente o via email ordinaria, le coordinate bancarie o altri dati che permettano di risalire a informazioni finanziarie degli utenti.