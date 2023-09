Zuccarello, il magico borgo di Ilaria del Carretto che finì sul Time negli anni ‘60

Tappa in uno dei "Borghi più belli d’Italia" questa settimana per la rubrica #ILBELLOCISALVERÀ: facciamo un salto nel medioevo con una visita a Zuccarello, nell’entroterra di Albenga. Un luogo incantato, inserito anche nel circuito di "Perle di Liguria", oltreché tra i "Comuni Fioriti", facente parte della Federazione Europea Città Napoleoniche, dell'associazione "Comuni Luoghi del Medioevo" e "Antiche Vie del Sale-Strade del Mare".

Zuccarello è un borgo fortificato fondato nel 1248, “vegliato” dall’alto dai resti del Castello dei Del Carretto. Un luogo talmente unico e affascinante che negli anni ‘60 ebbe una copertina addirittura sul Time.

La magia ti avvolge già prima di entrare nel reticolo di caruggi che circondano la via centrale, con le caratteristiche case in pietra, piccole discese, archi, volte, scalette strette strette per accedere ad antiche dimore. Conserva ancora l’impianto medievale questo gioiellino: un’unica via centrale con i portici ai lati, con arcate e pilastri di diverse grandezze e le tipiche vecchie botteghe, con le porte affiancate da piccole finestrelle con l’appoggio, che serviva da vetrina.

E c’è un benvenuto speciale, al suo ingresso: la statua di Ilaria Del Carretto, opera in bronzo realizzata dall’artista ingauno Flavio Furlani che la ritrae bellissima nel momento in cui lascia il suo amato borgo per raggiungere Lucca, dove morirà di parto un paio di anni dopo, nel 1405. Leggendaria, icona di gioventù e bellezza, alla morte della sfortunata figlia del Marchese di Savona e Signore di Finale Carlo del Carretto, tutti rimasero sconvolti a Zuccarello, per sempre amata e mai più dimenticata.

Il borgo tra i più belli d’Italia conserva due torri medievali, mura e porte d’accesso, un piccolo teatro e il ponte medievale a schiena d’asino sul Neva, addirittura di pregio artistico, tra i meglio conservati della Riviera di Ponente.

Con una bella passeggiata su un sentiero acciottolato di circa venti minuti si arriva ai ruderi del Castello dei Del Carretto, costruito antecedentemente al 1248, che offre una vista panoramica spettacolare. Qui nacque Ilaria. Un luogo di grandissimo fascino, davvero magico, dove il legame con il passato è così forte da rendere suggestivo ogni passo, ogni scorcio, ogni sguardo che si perde sulle vallate: un balzo indietro di diverse centinaia di anni.

Dal borgo si diramano diversi sentieri immersi nel verde, tra cui il Sentiero di Ilaria, attraverso il quale, partendo da via del Castello, si raggiunge Castelvecchio di Rocca Barbena in un percorso di circa tre chilometri. Ma sono diverse le passeggiate nella natura possibili, opportunità uniche per il contesto storico di straordinaria bellezza.

Zuccarello, piccola perla del savonese, è sempre bellissima, ma in autunno un po’ di più, quando si colora di quelle nuance calde di giallo, rosso e arancione… come le zucche, che non mancano disseminate qua e là per tutto il borgo.

#ILBELLOCISALVERÀ