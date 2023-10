Alassio, dalla Regione 250mila euro per la riqualificazione dell’area ex Adelasia

Nell'ambito dei fondi destinati dalla Regione Liguria a interventi di rigenerazione urbana su tutto il territorio, il Comune di Alassio ha appena visto approvato ed ammesso a finanziamento il proprio progetto presentato, relativo alla riqualificazione dell'area ex Adelasia, per la somma massima concedibile per intervento, di 250mila.

I lavori per la realizzazione delle opere verranno affidati entro 12 mesi dall'attribuzione delle risorse e si concretizzeranno, come anticipato, nella riqualificazione dell'area ex Adelasia, in Passeggiata Cadorna, mediante interventi sulla vegetazione esistente ed implementazione della stessa, sistemazione del fondo di calpestio, potenziamento dell’illuminazione e dell’arredo urbano. Verranno inoltre posizionate nuove attrezzature per l’attività sportiva all’aperto.

Il costo totale dell’opera ammonta a 607.783,24 euro, pertanto il Comune di Alassio provvederà a finanziare con fondi propri di bilancio la differenza di 357.783,24 euro nel prossimo anno 2024 entro i termini temporali prescritti di affidamento dei lavori, essendo il progetto già redatto ed appaltabile sotto il profilo tecnico-amministrativo.

“Con questo intervento, reso possibile grazie al finanziamento concesso dalla Regione Liguria e alla capacità della nostra Amministrazione e dei nostri Uffici di intercettare le risorse disponibili per portare avanti opere pubbliche di grande rilievo, avviamo un progetto pluriennale molto importante che si concretizzerà nella riqualificazione dell'area ex Adelasia e che proseguirà successivamente con un nuovo step per il quale parteciperemo al bando il prossimo anno– ha dichiarato il sindaco di Alassio Marco Melgrati -. Esso riguarderà, nel tratto fra l'area ex Adelasia e la Cappelletta, un nuovo impianto di illuminazione e il mascheramento dei massi paraonde a protezione della carreggiata e degli edifici posti a monte della stessa con sedute e alzate in legno trattato con resine resistenti agli agenti atmosferici”.

“L’Amministrazione Comunale – ha dichiarato l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio Rocco Invernizzi - ancora una volta si è fatta trovare preparata con una progettazione cantierabile che ha permesso di essere inserita nel programma di rigenerazione urbana della Regione Liguria. Un ringraziamento va sicuramente all’ottimo lavoro svolto dall’Assessore regionale Marco Scajola sempre attento alle problematiche del territorio”.