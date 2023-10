Alassio, riapre il terzo livello del parcheggio di via Pera

Ad Alassio il terzo livello del parcheggio di via Pera riapre da domani, martedì 31 ottobre.

I lavori sono stati ultimati in tempo utile per consentire l'accesso comodo al Cimitero di Alassio in occasione della commemorazione dei defunti.

L'intero parcheggio multipiano era stato chiuso lo scorso 23 ottobre per consentire i lavori di finitura del secondo lotto. Proseguono come da crono programma i lavori dedicati al primo livello e al secondo livello, che verranno ultimati prima delle festività natalizie, consentendo così la riapertura completa del parcheggio.

Nel frattempo, verranno iniziate le procedure di appalto del terzo lotto, riguardante la realizzazione di un piano ulteriore di parcheggio con ingresso sempre da Via Gastaldi, a completamento del progetto.