Andora: torna il dopo scuola, dal 6 novembre uno spazio dove incontrarsi o fare i compiti

Torna il doposcuola organizzato dal comune di Andora e dedicato a bambini e ragazzi fra i 6 e i 14 anni, che ha debuttato con successo lo scorso anno. Lunedì 6 novembre riapriranno, infatti, le porte dei locali della parrocchia di Santa Matilde, dove gli studenti potranno fare attività diversificate per età: svolgere i compiti con l’ausilio di volontari qualificati, ma anche avere un luogo dove incontrare gli amici e creare nuovi rapporti interpersonali grazie ad attività ludiche e di socializzazione.

Il progetto, coordinato dal comune di Andora per rispondere alle richieste delle famiglie, prevede due giornate di attività: il lunedì dalle 15 alle 18 per i bambini delle elementari, mentre il giovedì (sempre dalle 15 alle 18) per i ragazzi delle medie.

Il servizio ha ricevuto il fondamentale supporto del parroco di Santa Matilde Don Emanuele Daniel che ha messo a disposizione gli spazi e può contare sul prezioso contributo di tanti volontari.

"Il progetto ha avuto molto successo fra le famiglie e i ragazzi grazie a un numero considerevole di insegnanti e volontari di Andora; sono volti noti e rassicuranti anche per i bambini più piccoli, che hanno deciso di mettere il loro tempo libero a disposizione della collettività." - dichiara Daniele Martino, presidente del Consiglio comunale con delega alle politiche giovanili, che ha promosso il doposcuola assieme all'assessore alle politiche sociali Monica Risso.

“Fa davvero piacere verificare che le famiglie e i ragazzi abbiano apprezzato questo servizio lo scorso anno e chiedano nuovamente questa opportunità completamente gratuita - afferma l'assessore Risso - È già pronto un primo programma di attività ludico-ricreative fino a Natale che tiene conto del gradimento ottenuto: i volontari aiuteranno nel fare i compiti e nel gestire le altre attività."

Il doposcuola è realizzato grazie al fondamentale supporto di un gruppo di insegnanti e volontari formato da Brigida Taddeo, Diana Sordello, Fabio Nicolini, Gabriella Burgoni, Gianna Fechino, Linda Fantoni, Luisa Ballario, Margherita Ratto, Marilena Bruno, Maura Cavallo e Rosella Cristiani che con grande generosità hanno deciso di sostenere il progetto e che sono punti di riferimento riconosciuti per le famiglie.

"A loro va la nostra stima e gratitudine - ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis - Desidero sottolineare anche la particolare dedizione della dottoressa Nadia Caruso dell'ufficio scuola del Comune nel seguire il progetto in tutto il suo percorso."

Informazioni sul doposcuola possono essere richieste alla mail nadia.caruso@comunediandora.it.