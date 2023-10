Borgio Verezzi, le Grotte alla base della promozione del territorio: "41 mila visite da gennaio ad oggi"

"Tanti mondi nelle Grotte di Borgio Verezzi. Visita tradizionale, esperienze sensitive, spettacoli teatrali, concerti, incontri culturali, presentazione di libri, mostre fotografiche, corsi per ragazzi e tanto altro ancora. La grotta, elemento base di ogni proposta ambientale e culturale, è continuamente animata dalle guide esperte di Arcadia in tante attività". Così la Cooperativa Arcadia che gestisce le Grotte di Borgio Verezzi.

"Tutto questo si materializza in una vera e propria promozione per il nostro territorio, contribuisce a favorire un turismo più presente tutto l’anno e rende unica la nostra offerta 'mare, grotte, festival' - proseguono - Quanti sono i paesi in Italia che possono mettere insieme questi tre elementi? I dati confermano questo effetto positivo: il numero dei visitatori ad oggi (da gennaio) è interessante, 41.000 persone. Il 75% arrivano dall’Italia. Siamo certi che ogni attività presente sul nostro territorio comprende queste opportunità e le sa cogliere al meglio".