Cairo, modifiche alla rete del gas: il ponte Italia 61 chiude per una settimana

Il ponte Italia 61 chiude alla viabilità dal 3 all'11 novembre per lavori inerenti alla rete del gas. L'ordinanza è stata pubblicata nella giornata odierna sull'albo pretorio del comune di Cairo Montenotte.

Italgas fa sapere che l'intervento si concentrerà sulla revisione di un chiusino stradale e la modifica delle condotte. Tali azioni sono strettamente collegate ai futuri lavori di consolidamento del ponte, finalizzati a rafforzare la sicurezza della struttura.

Giovedì 9 novembre, in occasione del mercato settimanale, la ditta incaricata dei lavori libererà temporaneamente il ponte per consentire la normale viabilità veicolare e pedonale in entrambi i sensi di marcia.